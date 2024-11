Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: ’s werelds grootste boom is erg oud, sportpillen en fotosynthese in dieren.

’s Werelds grootste boom is mogelijk 80.000 jaar oud

Pando: een van de grootste organismen ter wereld. Beeld: J Zapell/Wikimedia.

In een bos in de Amerikaanse staat Utah lijken honderden bomen te staan, maar schijn bedriegt. Bijna 43 hectare aan bos bestaat in werkelijkheid uit slechts één boom, wat hem de grootste ter wereld maakt. Een groep wetenschappers heeft nu met een DNA-onderzoek de evolutie van deze plant, met de bijnaam Pando, in kaart gebracht.

Zijn sportpillen de toekomst?

Beeld: Viaframe/Getty Images.

Afgelopen maand kondigden onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken aan dat een medicijn genaamd LaKe “het lichaam in een metabolische toestand brengt die overeenkomt met het lopen van 10 kilometer op hoge snelheid op een lege maag.” Maar kan een pil echt alle gunstige effecten van lichaamsbeweging nabootsen? Ronald Veldhuizen schreef eerder (in 2022) een verhaal voor KIJK over deze sportpillen.

Biologen laten cellen van een hamster aan fotosynthese doen

Bladgroenkorrels in een cel afkomstig van een hamster, met roze aangegeven. Deze afbeelding is gemaakt met een fluorescentiemicroscoop. Beeld: R. Aoki, Y. Inui, Y. Okabe et al. 2024/ Proceedings of the Japan Academy, Series B.

Fotosynthese, het proces waarbij organismen licht omzetten in energie, kennen we van planten, algen, en sommige bacteriën. Wetenschappers proberen al decennialang om dit proces na te maken in dierlijke cellen, zonder succes. Maar daar is nu verandering in gekomen, want onderzoekers van de Universiteit van Tokio hebben voor het eerst cellen van een hamster fotosynthese uit laten voeren.

