Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: kwal wordt jonger, oorzaak voor mysterieuze kraters gevonden en licht kan toch wel schaduwen werpen.

Deze kwallensoort transformeert terug in een jongere versie van zichzelf

Beeld: Holger Krisp/Wikimedia.

Het verouderingsproces is onontkoombaar voor de meeste organismen. Cellen slijten, muteren, en verliezen hun functie. Eeuwige jeugd ligt op dit moment voor de mens dus nog buiten bereik, maar voor sommige gelukkige diersoorten is het wél de werkelijkheid. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat ribkwallen hun verouderingsproces zelfs kunnen omkeren. Kunnen wij hier nog iets van leren?

Licht kan wél een schaduw werpen

Wanneer het licht van een lichtbron (zoals de zon of een lamp) geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object (zoals een mens of boom), werpt die laatste een schaduw. Licht is geen object en kan dus geen schaduw geven, toch? Nou ja, wel onder de juiste omstandigheden, zo ontdekten wetenschappers van onder meer de University of Ottawa.

Verklaring gevonden voor explosies en mysterieuze kraters in Siberië

De mysterieuze kraters in Noordwest-Siberië, zoals deze op Jamal uit 2014, zijn tientallen meters breed en diep. Beeld: Vasily Bogoyavlensky/AFP/Getty Images.

In 2014 verscheen er een mysterieuze krater van tientallen meters groot en diep op het Russische schiereiland Jamal. Sindsdien zijn er meer dan twintig kraters ontstaan in de permafrost op Jamal en het nabijgelegen schiereiland Tajmyr, de recentste is in augustus ontdekt. Wetenschappers gaan ervanuit dat de mysterieuze gaten ontstaan na explosies, veroorzaakt door opgehoopt methaangas. Maar waarom en hoe dat gebeurt, dat was tot voor kort nog niet duidelijk. Een nieuwe studie in vakblad Geophysical Research Letters komt nu met mogelijke antwoorden.

