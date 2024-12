Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: is vogelgriep de volgende pandemie, een megasnelle quantumchip, en een nieuw hiv-medicijn is de wetenschappelijke doorbraak van het jaar.

Is vogelgriep één mutatie verwijderd van een volgende pandemie?

De vogelgriep is een virus dat – zoals de naam doet vermoeden – voornamelijk pluimvee en andere vogels treft. Zeer zelden worden er mensen met het virus besmet, met soms de dood tot gevolg. Een team van biologen uit de Verenigde Staten vraagt zich nu af: blijven deze gevallen wel zo zeldzaam?

Indrukwekkende mijlpaal: quantumchip van Google is megasnel én nauwkeurig

De nieuwe quantumchip van Google heeft 105 qubits en kan fouten herstellen. Beeld: Google.

Google heeft een nieuwe quantumchip onthuld die naar eigen zeggen vijf minuten nodig heeft om een probleem op te lossen waar ’s werelds snelste supercomputers momenteel tien quadriljoen – of 10.000.000.000.000.000.000.000.000 – jaar over zouden doen. Een getal dat vele male groter is dan de leeftijd van het universum (ongeveer 13.800.000.000 jaar).

Hiv-medicijn is dé doorbraak van het jaar volgens vakblad Science

Beeld: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Traditioneel sluit het wetenschappelijke tijdschrift Science het jaar af door de Breakthrough of the Year te kiezen. Dit jaar koos de redactie voor een nieuw hiv-medicijn.

