Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Hoe zorgt onze afgedankte kleding voor problemen in Afrika en Azië?

Beeld: Noor Khamis/Anadolu Agency/Getty Images

Sinds de opkomst van grote, goedkope kledingketens als SHEIN en Primark zijn er in de westerse wereld overal voordelige kleren te krijgen. Die kledingbedrijven hebben uiteraard belang bij fast fashion: hoe vaker wij onze garderobe inwisselen voor iets nieuws, hoe hoger hun omzet. Dus buitelen nieuwe collecties over elkaar heen en kopen we die massaal, om er net zo makkelijk weer afstand van te doen.

T-shirts, broeken, jurkjes en schoenen waar we op uitgekeken zijn, doen we massaal weg. In 2000 ging het om ongeveer 550.000 ton aan uitgevoerd textiel. In 2019 was de export gegroeid tot bijna 1,7 miljoen ton – dat is ruim drie keer zoveel. Van deze afgedankte kleding uit de EU belandde 46 procent in Afrika en 41 procent in Azië in 2019. Mooi toch? Dan hebben de mensen daar er nog wat aan. Dat valt echter lelijk tegen.

Huygens had waarschijnlijk een bril nodig

Beeld: Caspar Netscher

De Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens verrichtte in de 17e eeuw revolutionair onderzoek in de optica, mechanica, tijdmeting en astronomie. Uit een nieuwe studie blijkt dat onze nationale wetenschapsheld mogelijk bijziend was.

Onbemande Strix komt van de grond

Beeld: BAE Systems

De Duitsers probeerden het tijdens WOII bijvoorbeeld met de Heinkel Wespe en de Amerikanen met de XFY-1 en de XFV-1, bijgenaamd ‘Pogo’ en ‘Pogo Stick’. Het idee voor een vliegtuig dat rechtop, steunend op zijn staart, kan opstijgen en landen blijft leven. Het van oorsprong Britse BAE Systems presenteerde op de Avalon Airshow in Geelong, Australië een nieuwe variant; de onbemande Strix.

