Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: waarom sabeltanden zijn verdwenen, gezonken werelden gevonden, en Bezos’ lanceert megaraket.

Waarom vroeger zoveel dieren sabeltanden hadden – en nu niet meer

Een reconstructie van Smilodon populator. Beeld: Charles Robert Knight/American Museum of Natural History.

Sabeltanden, die een aantal prehistorische dieren hun angstaanjagende uiterlijk bezorgden, zijn in de evolutie meerdere keren afzonderlijk verschenen. Nieuw onderzoek onthult waarom deze tanden keer op keer opdoken en hoe ze hun eigenaars eerst een voorsprong gaven, maar daarna fataal werden.

‘Gezonken werelden’ ontdekt onder Grote Oceaan die niet zouden moeten bestaan

Beeld: by wildestanimal/Getty Images.

De buitenste laag van de aarde, de aardkorst, bestaat net als een puzzel uit verschillende stukjes. Maar in tegenstelling tot puzzelstukjes, verschuiven die zogenoemde aardplaten langzaam. Als twee aardplaten botsen, duikt de een soms onder de ander en komt vervolgens in de laag onder de aardkorst terecht, de mantel. Geologen noemen de plekken waar dit gebeurt subductiezones.

Opmerkelijk genoeg hebben wetenschappers van ETH Zurich nu ‘gezonken’ aardplaten gevonden onder de Grote Oceaan, terwijl daar geen botsende aardplaten of subductiezones te bekennen zijn

Concurrentie voor Elon Musk: Bezos’s megaraket New Glenn voor het eerst gelanceerd

Beeld: Blue Origin

Het in 2000 opgerichte Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazonbaas en miljardair Jeff Bezos, wil concurreren met Elon Musk. De 98 meter hoge herbruikbare New Glenn-raket moet een alternatief worden voor de succesvolle raketten van SpaceX. Vandaag werd New Glenn vanuit Florida voor het eerst gelanceerd. De megaraket kwam geheel volgens planning in een baan om de aarde. Het opvangen van de booster was minder succesvol.

