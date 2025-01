Concurrentie voor Elon Musk: Bezos’s megaraket New Glenn voor het eerst gelanceerd

Jeff Bezos’ New Glenn-raket is vandaag voor de eerste keer succesvol gelanceerd. Maar het opvangen van de booster mislukte.

Het in 2000 opgerichte Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazonbaas en miljardair Jeff Bezos, wil concurreren met Elon Musk. De 98 meter hoge herbruikbare New Glenn-raket moet een alternatief worden voor de succesvolle raketten van SpaceX. Vandaag werd New Glenn vanuit Florida voor het eerst gelanceerd. De megaraket kwam geheel volgens planning in een baan om de aarde. Het opvangen van de booster was minder succesvol.

Aan boord van New Glenn is een experimenteel platform, Blue Ring, dat is ontworpen om satellieten in hun eigen baan te brengen. De debuutvlucht moest vanwege slecht weer en ijs in de leidingen meerdere keren worden uitgesteld.



Mislukte boosterlanding

De raket (vernoemd naar John Glenn, de eerste Amerikaan die in een baan rond de aarde vloog) moet herbruikbaar worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opvangen van de booster. Dat is de onderste trap van de raket die de kracht levert om de bovenste trap naar de ruimte te brengen. Als zijn werk erop zit, wordt hij losgekoppeld en keert hij terug naar de aarde.

Het was de bedoeling dat de booster zou landen op een platform in de Atlantische Oceaan, zodat die opnieuw gebruikt zou kunnen worden. Maar dat mislukte, Blue Origin verloor contact en de rakettrap ging verloren boven zee.

Meer megaraketten

New Glenn is al ongeveer een decennium in ontwikkeling en is Blue Origins eerste raket die in een baan om de aarde kan komen. Het bedrijf vliegt al sinds 2015 met de New Shepard, een herbruikbare raket die mensen en payloads voor korte tripjes naar de ruimte brengt, maar niet in een baan om de aarde komt en dus al snel terugkeert naar de aarde.

De laatste jaren hebben meerdere partijen nieuwe megaraketten gebouwd. Eerder bereikten United Launch Alliance’s Vulcan, Europa’s Ariane 6 en NASA’s Space Launch System (SLS) al een baan om de aarde. New Glenn is aanzienlijk groter dan deze raketten. Maar de Starship van Elon Musks SpaceX is nog weer een stapje groter. Dit herbruikbare 124 meter hoge monster maakt naar verwachting vandaag zijn zeven testvlucht en moet ooit astronauten naar Mars kunnen brengen.

In oktober slaagde SpaceX er in om de booster van de Starship op te vangen met gigantische, mechanische armen.

