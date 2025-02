Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het enige insect van Antarctica, veel radioactief materiaal in de bodem van de Grote Oceaan, en man opgeslokt door bultrug.

Overlevingsmechanisme van Antarctica’s enige insect onthuld

Beeld: Yuta Shimizu/Osaka Metropolitan University.

Als je denkt aan Antarctica, denk je ongetwijfeld aan pinguïns. Maar wist je dat er ook een insect leeft op het koudste continent op aarde? Wetenschappers van de Osaka Metropolitan University hebben nu ontdekt hoe deze Antarctische knut (Belgica antarctica) de extreme kou weet te overleven. Ze publiceerden erover in Scientific Reports.

Opvallend veel radioactief materiaal op bodem van Grote Oceaan – komt het uit de ruimte?

Beeld: Rowan Coe/Getty Images.

Beryllium-10 is een radioactieve versie (isotoop) van het element beryllium en wordt gevormd door kosmische straling die de atmosfeer binnendringt. Een deel daarvan belandt via regen in de oceanen en eindigt op de bodem. Maar een team van Duitse en Australische onderzoekers heeft in de bodem van de Grote Oceaan veel meer beryllium-10 gevonden dan verwacht.

Kajakker in Chili opgeslokt door bultrug. Kan een walvis een mens doorslikken?

Beeld: Paul Souders/Getty Images.

De 24-jarige Adrián Simancas was samen met zijn vader aan het kajakken voor de kust van Chili. Hij beleefde de schrik van zijn leven toen een bultrug uit het niets verscheen, zijn bek opende en Simancas naar binnen slokte. Kort daarna spuugde de walvis hem toch weer uit.

“Ik dacht dat ik dood ging”, blikt Simancas nu terug op de bizarre gebeurtenis. Zijn vader legde het moment vast vanuit zijn eigen kajak. De video is viraal gegaan. Waarom de bultrug in Chili de kajakker in zijn bek had genomen, is onduidelijk. Het komt zelden voor dat mensen worden aangevallen door walvissen.

Het incident liep gelukkig goed af, maar had de bultrug de man echt kunnen doorslikken?

