Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Menselijk taal-gen laat muizen complexer piepen

Hier zie je het eiwit van het NOVA1-gen dat groen oplicht in neuronen van het muizenbrein. Beeld: Laboratory of Molecular Neuro-oncology at The Rockefeller University.

Het feit dat jij nu deze tekst leest, kan alleen omdat je een mens bent. Complexe taal is namelijk alleen voor mensen weggelegd. Maar we weten nog niet hoe en wanneer dit taalvermogen precies geëvolueerd is in ons brein. Wetenschappers zijn nu wel een stukje dichterbij gekomen. Ze plaatsten een gen dat alleen in de moderne mens voorkomt in muizen, wat leidde tot complexere piepjes.

Kan het ‘oogsten’ van mist drinkwater leveren in de droogste gebieden op aarde?

Voorbeeld van een installatie die water uit mist kan ‘oogsten’. Beeld: Nicole Saffie/CC BY-SA 2.0.

De Atacama-woestijn in Chili is een van de droogste plek op aarde. Hier valt minder dan 1 millimeter regen per jaar. De belangrijkste waterbronnen voor steden in deze regio zijn ondergrondse rotslagen met poriën die zijn gevuld met water. De meeste daarvan zijn zo’n 10.000 jaar geleden voor het laatst aangevuld.

Een extra waterbron is in deze regio dus geen overbodige luxe. Onderzoekers hebben nu gekeken of het ‘oogsten’ van mist een geschikte methode is om drinkwater te produceren.

Onderzoek onthult waarom we altijd nog wel een toetje lusten

Soms denk je echt hélémaal vol te zitten, maar als er vervolgens een dessert op tafel verschijnt, heb je daar toch zin in. De uitspraak ‘Een toetje gaat niet naar de maag, maar naar het hart’ zul je dan ook vast weleens gehoord hebben. Daar klopt natuurlijk niks van. Onderzoekers in Duitsland hebben na een onderzoek met muizen wél een mogelijke verklaring gevonden. Dat melden ze in het gerenommeerde tijdschrift Science.

