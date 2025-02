Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: muizen die eerste hulp verlenen, de reden waarom Mars rood is, en de golfstroom stort toch niet volledig in.

Muizen bieden eerste hulp aan bewusteloze soortgenoten

Deze muis helpt een bewusteloos kooimaatje door zijn tong op te trekken, zodat hij niet stikt. Beeld: Science/Wenjian Sun.

Onderzoekers hebben aangetoond dat muizen specifiek hulpgedrag vertonen als er een bewusteloze muis in hun kooi ligt. Ze trekken zelfs de tong op, zodat de luchtwegen niet worden geblokkeerd.

Lees meer

We hebben ons mogelijk vergist over waarom Mars rood is

Beeld: ESA.

Dankzij gegevens van een reeks ruimtevaartuigen weten we dat Mars zijn rode kleur dankt aan roestige ijzermineralen in het stof dat op het oppervlak ligt. Maar de theorie over hoe dat roestige stof is gevormd, klopt mogelijk niet.

Lees verder

Golfstroom zal toch niet volledig instorten, maar wel enorm afzwakken

Europa ligt veel noordelijker dan de meeste mensen denken. New York City, met zijn strenge en sneeuwrijke winters, ligt bijvoorbeeld zuidelijker dan Barcelona en Istanboel. Dat de Elfstedentocht bij ons toch een zeldzaam fenomeen is, komt door de Golfstroom. Dat is een krachtige oceaanstroming die warm water uit de Golf van Mexico naar Europa brengt. Gemiddeld maakt dit water het Europese klimaat vijf tot tien graden warmer dan andere klimaten op dezelfde breedtegraad.

De Golfstroom maakt deel uit van een groter systeem van oceaanstromingen: de AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation). De laatste tijd gingen er verontrustende verhalen rond dat klimaatverandering de AMOC zou kunnen laten instorten. Dat zou het einde van de Golfstroom betekenen, waardoor Europa in een ijstijd zou belanden.

Maar onderzoekers van de University of Exeter (VK) schrijven nu in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature dat de AMOC veerkrachtiger is dan gedacht en de komende eeuw waarschijnlijk toch niet volledig zal instorten. Hij zal echter wel enorm afzwakken, en ook dat heeft grote gevolgen.

Lees meer