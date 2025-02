We hebben ons mogelijk vergist over waarom Mars rood is

Mars staat bekend als de rode planeet en is zelfs vaak aan de hemel te zien als een rood lichtpuntje. Maar waarom is onze buur rood?

Dankzij gegevens van een reeks ruimtevaartuigen weten we dat Mars zijn rode kleur dankt aan roestige ijzermineralen in het stof dat op het oppervlak ligt. Maar hoe de theorie over hoe dat roestige stof is gevormd, klopt mogelijk niet. Dat schrijven wetenschappers van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) in het vakblad Nature Communications.

IJzeroxide zonder water

Het ijzer in Marsrotsen is ooit een reactie aangegaan met water en is gaan roesten. Over een periode van miljarden jaren is dit roestige materiaal – ijzeroxide – verweerd en verspreid over de hele planeet door sterke winden, een proces dat nog steeds aan de gang is.

Maar ijzeroxide komt in meerdere ‘smaken’ voor, en over de smaak in het Marsstof wordt veel gediscussieerd. De manier waarop het ijzeroxide is gevormd, geeft namelijk in inkijkje in de omgevingscondities van die tijd. En dat houdt weer verband met de vraag of Mars ooit leefbaar was.

Eerdere studies met data die zijn verzameld door ruimtevaartuigen konden geen overtuigend bewijs vinden voor water in het ijzeroxide op Mars vinden. Onderzoekers gingen er daarom vanuit dat het in de droge vorm hematiet voorkwam. Dit type ijzeroxide vormt als er weinig water op het oppervlak is en roest langzaam doordat het reageert met water en zuurstof in de atmosfeer. Er wordt dan geen water in het mineraal ingebouwd.

IJzeroxide met water

De nieuwe studie pakte het anders aan. De onderzoekers creëerden namaak-Marsstof in het lab met verschillende typen ijzeroxide. Vervolgens vergeleken ze dat met de gegevens van de ruimtevaartuigen. Daaruit bleek dat de rode kleur van echt Marsstof beter overeenkomt met namaakstof met ferrihydriet dan hematiet. Ferrihydriet is een type ijzeroxide dat wél water bevat.

Het in het lab nagemaakt Marsstof. Beeld: A. Valantinas.

“Mars is nog steeds de Rode Planeet. Alleen ons begrip van waarom Mars rood is, is verbeterd”, zegt hoofdonderzoeker Adomas Valentinas in een persbericht. Ferrihydriet vormt meestal in de aanwezigheid van koel water, en moet dus zijn gevormd toen Mars nog steeds water op het oppervlak had. “Mars roestte dus eerder dan gedacht.”

De onderzoekers weten nog niet hoeveel ferrihydriet in het stof zit. Toekomstige missies, die monsters van het Marsstof naar de aarde zullen brengen, moeten hier meer duidelijkheid over geven.

Bronnen: Nature Communications, ESA

Beeld: ESA