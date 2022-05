Hoe deze zeven diersoorten de wereld zien

De meeste mensen zien de wereld ongeveer hetzelfde. De een heeft misschien een bril of lenzen nodig en de ander is kleurenblind, maar echt grote verschillen zijn er niet. Bij dieren zijn die er wel. Hoe zien de dieren om ons heen de wereld?

Lees ook:

1) Paarden

Doordat paarden hun ogen aan de zijkant van hun hoofd hebben, kunnen ze veel meer tegelijk zien dan wij. Alleen de dingen die recht voor hun neus en vlak achter zich gebeuren missen ze. Doordat ze zoveel tegelijk in de gaten kunnen houden, kunnen ze in het wild gevaarlijke roofdieren eerder aan zien komen. Hun brede zicht is ook de reden waarom ze, als ze bijvoorbeeld voor een koets lopen, vaak oogkleppen op hebben. Daardoor schrikken ze minder snel als er om hen heen iets gebeurt.

2) Katten

Terwijl mensen objecten op wel 30 tot 60 meter afstand haarfijn kunnen zien, hebben katten tot hooguit 6 meter ver een scherp beeld. Maar je kleine Simba kan ’s nachts dan weer een stuk beter zonder licht dan jij. Dat is handig, omdat ze in het wild vooral tijdens de schemering actief zijn.

3) Vogels

De meeste vogels zien ultraviolet licht. Daardoor kunnen ze de structuur van bladeren beter identificeren en makkelijker door het bos navigeren. Roofvogels hebben ogen waarmee ze hun prooi zelfs op duizenden meters afstand scherp in de gaten kunnen houden, om er vervolgens met een enorme snelheid op af te storten.

4) Insecten

Insecten hebben misschien wel de bijzonderste kijkers van alle dieren. Hun samengestelde ogen bestaan uit tientallen tot tienduizenden kleine lichtsensors die samen een rond geheel vormen. De libelle neemt zo’n 200 beelden per seconde weer en ziet veel sneller dan wij. Daardoor beleven ze de wereld op een manier die vergelijkbaar is met slow motion.

5) Slangen

De meeste slangen kunnen, net als vogels, ultraviolet licht weernemen. Maar daarnaast hebben ze door hun infrarooddetectie ook warmte zien. Daardoor kunnen ze er van een afstandje achter komen of er in de buurt een lekkere warme muis verstopt zit. Handig!

6) Zeezoogdieren

Zeezoogdieren als zeehonden en walvissen hebben een blik op de wereld die een stuk minder kleurrijk is dan de meeste andere dieren. Ze zien de wereld vooral in zwart-wit en een aantal grijstinten. De baleinwalvis kan zelfs alleen maar het verschil tussen licht en donker herkennen.

7) Honden

Mensen zien de wereld in combinaties van de kleuren rood, blauw en geel. Honden kunnen wel blauw en geel zien, maar rood niet. Het kleurenpalet dat ze weernemen is vergelijkbaar met dat van kleurenblinde mensen. Daarnaast krijgt Fikkie de wereld om zich heen net wat minder scherp dan wij. Maar hoewel het klinkt alsof er alleen maar nadelen zitten aan hondenzicht: ze kunnen wel een stuk beter bewegingen opmerkingen. Als een licht 60 keer per seconde knippert, zien wij gewoon een stabiel stralend licht. Een hond kan dat geknipper wel waarnemen.

Bronnen: ScienceDirect, Live Science, Nature

Beeld: photochem_PA, Wikimedia Commons