Hoe herkennen honden hun speeltjes?

Onze trouwe viervoeters zijn geen leeghoofden, en ook als het op speeltjes aankomt, gebeurt er aardig wat in hun grijze massa.

Honden zijn vaak slimmer dan je denkt. Zo zijn sommige in staat om de namen van hun speeltjes uit hun hoofd te leren. Maar hoe pakken ze het aan als ze op zoek gaan naar hun favoriete speelgoed? Gedragsbiologen aan de Eötvös Loránd Universiteit in Budapest zochten naar het antwoord.

Reukvermogen

Om te kijken wat er allemaal in het hoofd van onze viervoeters omgaat, trainde het team honden om een bepaald speeltje uit een andere kamer te halen – eerst was die fel verlicht, daarna was het er donker. Als honden verschillende zintuigen gebruiken om hun speeltje te vinden, dan zegt dat iets over hoe ze het speeltje voor de geest halen, was de logica.

In beide experimenten konden de dieren het juiste speeltje vinden, maar wel op een heel andere manier. In een goed verlichte kamer gingen ze in een rechte lijn op het speeltje af, terwijl ze in het donker wat meer hun tijd namen en goed rondsnuffelden. Ze dachten dus aan het uiterlijk én aan de geur van hun speelgoed, en gebruikten alleen hun reukvermogen als ze niet konden zien.

Rassen

Claudia Vinke, gedragsbioloog en universitair docent aan de Universiteit Utrecht, vindt het een interessant onderzoek. “Dit werk is heel intrigerend”, vertelt ze aan KIJK. Wel ziet ze in de toekomst graag dat er meer honden getest worden: “Het team heeft een proef gedaan met een kleine groep. Als je meer honden van verschillende rassen pakt, krijg je misschien een ander resultaat.”

Er is dus nog werk te doen om de viervoeters volledig te begrijpen. Toch snappen we volgens Vinke met dit soort onderzoek steeds beter hoe de emoties van honden in elkaar steken. “Dit is extra bijzonder omdat mens en hond al heel lang met elkaar optrekken. Zo leren we hoe we gedurende duizenden jaren op elkaar in gespeeld zijn geraakt.”

Bronnen: Journal of Animal Cognition, ELTE Institute of Biology

Beeld: Pixabay/AlainAudet