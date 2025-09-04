Hoeveel gewicht kunnen reuzenwaterlelies dragen?

Op social media wordt ieder jaar een wedstrijd gewichtheffen voor reuzenwaterlelies gehouden. En dit is de winnaar van 2025.

Met hun witte of roze bloemen en grote groene bladeren zijn het de beauty’s van het water: reuzenwaterlelies. De planten – die een diameter van al gauw 2 meter hebben – lijken op het eerste oog teer, maar ze zijn hartstikke sterk. Daarom houdt Denver Botanic Gardens ieder jaar, sinds 2023, een Waterlily Weigh-Off.

Een reuzenwaterlelie in Bok Tower Gardens, in Florida, wist tot 83 kilo te dragen en daarmee andere tegenstanders van over de hele wereld achter zich te laten.

Een pondje

Om mee te doen aan de wedstrijd maken medewerkers van botanische tuinen en dierentuinen een filmpje waarin ze laten zien hoe ze gewichten op het blad van hun reuzenwaterlelies stapelen. Ze noteren hierbij hoeveel totaalgewicht de planten kunnen dragen voordat ze beginnen te zinken.



Aan de derde editie van de competitie deden veertig deelnemers uit negen landen mee. Bok Tower Gardens won met 183 Engelse pond (83 kilo), een pondje boven de nummer 2 van dit jaar. De winnaars van 2024 en 2023 zakten beiden onder het wateroppervlak bij 64,5 kilo.

Sterk netwerk

Reuzenwaterlelies zijn zo sterk dankzij de structuur van hun blad. De onderkant daarvan bestaat uit een “zorgvuldig geconstrueerd netwerk van ribben en nerven”, aldus de Denver Botanic Gardens. De ribben en nerven vormen compartimenten die lucht insluiten, waardoor het gewicht gelijkmatig over het blad wordt verdeeld. Bovendien bestaat het blad uit opstaande randen, die werken als een soort barrière. Zo loopt er geen water over het oppervlak wanneer de plant zwaarder wordt en wat doorzakt.

Denver Botanic Gardens heeft zelf overigens ook meegedaan aan de wedstrijd, maar wist de winnaar bij lange na niet te verslaan. Hun waterlelie zonk al bij 22,5 kilogram. Het maakt de medewerkers echter niets uit; ze zijn maar wat blij dat de wedstrijd zoveel deelnemers trekt, en er aandacht wordt gevestigd op de pracht en kracht van reuzenwaterlelies.

Bronnen: Denver Botanic Gardens, Smithsonian Magazine

Beeld: Denver Botanic Gardens