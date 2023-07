Een Rubiks kubus oplossen doe je zo

Ruim veertig jaar geleden werd de Rubiks kubus een enorme hype. Maar zelfs nu drijft het ding puzzelaars nog tot wanhoop. Wie hem wil oplossen heeft niets aan zomaar wat draaien. Gelukkig legt deze infographic stap voor stap uit hoe het moet.

Maar eerst een geschiedenislesje over deze kubus. De Hongaarse architect Ernő Rubik, geboren op 13 juli 1944 in Boedapest, is het brein achter de Rubiks kubus. Rubik vond de puzzel in 1974 uit, toen hij een model wilde bouwen dat 3D-bewegingen inzichtelijk moest maken voor zijn studenten van de architectuuropleiding.

De kubus kwam in 1977 als eerste in Hongarije op de markt onder de naam bűvös kocka (‘magische kubus’). Drie jaar later sloot Rubik een overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf Ideal Toy Company, dat de puzzel in de rest van de wereld uitbracht. De kubus is sindsdien meer dan 350 miljoen keer verkocht. Rubik werd dankzij zijn puzzel miljonair.

Stap voor stap: een Rubiks kubus oplossen

Iedereen die weleens een Rubiks kubus in zijn handen heeft gehad en lukraak begon te draaien, weet hoe snel je erin verdwaalt. De rijen en kolommen met gekleurde vakjes zijn na vijf of zes stappen al niet meer zomaar terug op de juiste plek te krijgen. En willekeurig in het rond blijven draaien in de hoop dat je tot een oplossing komt, is een onbegonnen zaak: een Rubiks kubus heeft 43.252.003.274.489.856.000 (ruim 43 triljoen of 10^18) mogelijke ‘standen’. En er is er maar één die klopt. Dus de kans dat je hem per ongeluk oplost door maar wat te frutselen, is zo goed als nul.

Gelukkig legt onderstaande infographic stap voor stap uit hoe ook jij een Rubiks kubus kunt oplossen.

Tekst: Nick Kivits