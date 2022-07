Filmpje: inktvis draagt dekentje van eieren

Ook in het dierenrijk moet er goed voor het kroost worden gezorgd. Deze inktvis lijkt de boodschap te hebben gehoord.

Ondertussen zijn mensen bijna overal op de wereld geweest. Je zou verwachten dat we onze planeet dan kennen als onze achtertuin. Toch zijn er nog steeds plekken die je kunnen verbazen, zoals de diepzee. Daar deed het Monterey Bay Aquarium Research Institute laatst een heel zeldzame vondst.

Dekentje

De Doc Ricketts, een onbemande onderzeeër, zwom voor de kust van Californië rond op een diepte van bijna 1400 meter. Daar vond hij een Bathyteuthis sp. De inktvis leek een deken tussen haar tentakels te dragen, maar het bleken honderden eieren te zijn.

Hiermee is deze moeder een stuk zorgzamer dan de meeste inktvissen. Die laten hun eieren meestal aan hun lot over door ze op de zeebodem te leggen of ze los in het water te laten drijven. Waarschijnlijk draagt Bathyteuthis haar eieren met zich mee om ze te beschermen. Zo is de kans een stuk kleiner dat ze door roofdieren gepakt worden. Ze houdt de eieren bij zich tot ze uitkomen.

Naald in een hooiberg

In de diepzee komen waarschijnlijk nog veel meer soorten inktvissen voor die op deze manier voor hun kroost zorgen. Toch blijft het moeilijk om ze te vinden. De oceaan is groot en je moet maar net toevallig op de juiste plek zijn. Dit is ook pas de tweede keer in zeventien jaar dat dit gedrag is gespot. Een bijzondere vondst dus.

Bronnen: MBARI, CNET, IFLscience

Beeld: MBARI