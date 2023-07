Kan een hond ook alzheimer krijgen?

Naarmate je trouwe viervoeter wat ouder wordt, kan vergeetachtigheid optreden. Maar is dit alzheimer?

Oude honden kunnen wel dement worden, maar de oorzaak daarvan ligt niet in de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende oorzaak van dementie bij mensen. Alzheimer blijkt een vrij unieke aandoening te zijn die alleen voorkomt bij mensen en een aantal gerelateerde primaten. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar de ziekte: er zijn eigenlijk geen proefdieren om mee te werken.

Lees ook:

Oude honden vertonen wel dementieverschijnselen. Hun hersenen zijn vaak een stuk kleiner dan die van jonge honden en dat zorgt voor een verstoord dag-nachtritme, ongecoördineerde bewegingen en vergeetachtigheid, bijvoorbeeld over de locatie van hun woning.

In de natuur komt dementie nauwelijks voor, omdat wilde dieren een stuk minder oud worden. En mocht er toch een bejaarde wilde hond zijn die dement wordt, dan is hij zo kwetsbaar dat hij snel zal overlijden.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Hidde Boersma

Beeld: Michael/Unsplash