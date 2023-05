Kunnen honden ook dronken worden?

Een dronken hond gedraagt zich vergelijkbaar met een beschonken mens. Toch is het innemen van alcohol voor de viervoeter veel gevaarlijker.

Veel mensen drinken graag een glaasje alcohol. En daar zijn we niet alleen in, ook enkele dieren hebben een voorliefde voor het spul. Sommige apen eten bijvoorbeeld het liefst extra rijp fruit, waar een beetje alcohol in zit. En hoewel te veel alcohol voor zowel mensen als apen niet gezond is, is het voor honden extra gevaarlijk.

Een paar likjes

Alcohol heeft vergelijkbare effecten op het centrale zenuwstelsel van honden als op dat van mensen. Honden ervaren bijvoorbeeld ook coördinatieproblemen, een verandering in ademhaling en hartslag, raken uitgedroogd, en zullen overgeven. De impact is echter veel sterker en kleine hoeveelheden kunnen al levensgevaarlijk zijn. Het zenuwstelsel wordt al gauw dusdanig sterk vertraagd dat ze niet meer zelfstandig kunnen ademhalen en in een coma raken of zelfs overlijden.

Waarom honden zoveel gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van alcohol is niet goed onderzocht. Het is wel duidelijk dat alcohol meer invloed heeft op dieren met een kleine lichaamsmassa. En honden zijn natuurlijk over het algemeen een stuk lichter dan volwassen mensen.

De hoeveelheid alcohol die een hond moet binnenkrijgen om in levensgevaar te komen, is afhankelijk van de lichaamsgrootte. Maar het is altijd weinig. “Slechts een paar likjes is voor kleine honden genoeg om ‘dronken’ te lijken”, zegt dierenarts Renee Schmid van de Pet Poison Helpline tegen Daily Paws. En een hond die dronken lijkt, heeft waarschijnlijk al een alcoholvergiftiging.

Kater is geen optie

Hoewel het zeldzaam is dat baasjes opzettelijk hun viervoeter alcohol geven, gebeurt het soms per ongeluk. Honden zijn nieuwsgierig en kunnen hun tong in een glas dopen als er even niemand oplet, of ze likken bier op van de grond nadat een glas is omgevallen. Zelfs het nemen van een paar happen rijzend brooddeeg kan leiden tot een overdosis, omdat de gist in het deeg CO 2 en alcohol produceert. Er zijn ook gevallen bekend van honden die zijn overleden aan een alcoholvergiftiging na het eten van rotte appels.

Bier is extra gevaarlijk. Hop, een belangrijk bestanddeel van bier, is ook giftig voor honden. Binnen een paar uur raken ze oververhit, hebben ze moeite met ademhalen en gaan ze overgeven.

Honden kunnen dus dronken raken, maar in tegenstelling tot mensen is dat vaak gelijk levensbedreigend. Als een hond onverhoopt alcohol binnen heeft gekregen, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een bezoek te brengen aan de dierenarts. Het roesje uitslapen en de volgende dag wakker worden met een kater, is voor honden geen optie.

Bronnen: Frontiers in Veterinary Science, Veterinary Technician, Daily Paws

Beeld: Insubria/Pixabay