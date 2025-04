Deze kauwgom kan straks hopelijk koortslippen voorkomen

Virussen als herpes en influenza komen via je mond je lijf binnen. Oplossing: kauwgom met een antiviraal middeltje er in.

Al ziet je nieuwe vlam er nog zo verleidelijk uit, als diegene blaasjes op de lippen heeft, kun je maar beter even wachten met de eerste zoen. Want in één zo’n blaasje kunnen miljarden virusdeeltjes zitten. Eenmaal besmet geeft het herpesvirus je om de zoveel tijd een koortslip. Een vaccin tegen herpes is er niet. Maar onderzoekers van Penn Dental Medicine komen nu met iets dat mogelijk wel werkt.

Lees ook:

Smakkerd met smaak

Naast het herpesvirus verspreidt bijvoorbeeld ook het griepvirus zich vooral via de mond. Wetenschappers van de University of Pennsylvania zochten daarom uit of het mogelijk is om kauwgom te maken die je beschermt tegen koortslippen en griep. Dan heb je bij je eerste kus trouwens ook meteen een lekker smaakje.

Het antivirale middel dat de onderzoekers gebruiken, halen ze uit de mooie paarse hyacintboon. De plant maakt van nature een stofje aan dat virusdeeltjes bindt. Vermoedelijk speelt deze legume lectine, zoals het heet, een rol in het afweersysteem van de plant. Want zelf wil de boon natuurlijk ook niet ziek worden.

Het is trouwens af te raden om zelf te experimenteren, mocht je de hyacintboon in de tuin hebben staan, want de plant kan ook giftig zijn.

Kauwen tegen corona

Eerder maakten de wetenschappers al een kauwgom tegen COVID. Bij speeksel dat besmet is met COVID liet hun aanpak het aantal virusdeeltjes met meer dan 95 procent kelderen. De coronakauwgom die ze ontwikkelden wordt nu in klinische tests door mensen geprobeerd.

Nu is het dus de beurt aan herpes en griep. De onderzoekers bepaalden eerst welke dosis van het antivirale middel nodig is in de kauwgom. Ze maakten kauwgommetjes van twee gram met daarin 79 milligram bonenpoeder. Plus onder andere suikers, sorbitol, stevia, smakelijke oliën en Arabische gom.

Knagende nepkaken

De onderzoekers controleerden of het middel wel goed blijft wanneer het in een kauwgom zit. Ze bouwden een opstelling met namaakkaken om te kijken of de virusremmer wel vrijkomt wanneer je kauwt en ze gingen na of het middel, in het lab, daadwerkelijk in staat is om virusdeeltjes uit te schakelen.

En het werkt, waarmee ook deze kauwgom volgens de wetenschappers klaar is voor de eerste tests met mensen.

Daarnaast werkt dezelfde onderzoeksgroep aan een middel tegen vogelgriep. Want het bonenpoeder werkt ook tegen die virusvariant. Zien we straks duizenden kippen kauwgom kauwen? Dat niet. Het idee is om het toe te voegen aan het voer.

Bronnen: Penn Today, Molecular Therapy

Beeld: RobinHiggins/Pixabay