KIJK 5-2026 ligt in de winkel! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK editie 5 van 2026 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: snel en veilig dataverkeer dankzij lasers.

Kennisinstituut TNO ontwikkelt een instrument voor razendsnelle communicatie tussen vliegtuigen en satellieten. Niet via radiofrequenties, maar met laserlicht. KIJK volgde het experiment in Nederland, op Tenerife en in Zuid-Frankrijk. Lukt het UltraAir om de ultieme laserlink te leggen? Je leest het in KIJK editie 5 van 2026.

Verder in dit nummer:

Moscode | KIJK Kort

Een botanicus wist met zijn kennis over mos een zaak van de FBI op te lossen, en meer opmerkelijk nieuws in de wereld van de wetenschap en technologie.

Waargebeurd?

Dit voorjaar is een film van de succesvolle serie Peaky Blinders verschenen. Hoewel de criminelen echt hebben bestaan, verschillen de serie en de historische werkelijkheid van elkaar.

Rampenjubileum | In 5 minuten

Precies veertig jaar geleden vond de kernramp in Tsjernobyl plaats. Op deze twee pagina’s lees je alles wat je over deze gebeurtenis moet weten.

Goed gif

Er bestaan tal van dieren die gif inzetten om zich te verdedigen of hun prooi uit te schakelen. En deze toxische stoffen komen soms goed van pas in de medische wereld.

Brainpower | Interview

Door het toenemende gebruik van AI stijgt ons energieverbruik. De oplossing volgens natuurkundige Wilfred van der Wiel: energiezuinige chips gebaseerd op ons brein.

In instrumenten | In beeld

We zijn vooral benieuwd wat er uit een muziekinstrument komt, en niet wat er in zit. Fotograaf Charles Brooks laat zien dat ook dit prachtig kan zijn.

Plakmiddel

Artsen grijpen steeds vaker naar lijm in plaats van een hechtdraad om wonden aan de huid te dichten. Maar ook ín het lichaam kunnen deze plaksels goed van pas komen.

On bekend | Far Out

De meeste natuurkundigen denken dat donkere materie is opgemaakt uit nog onbekende deeltjes. Maar wat als het mysterieuze goedje toch uit doodgewone materie bestaat?

Kunstwerk | Wereldprojecten

Een illuster trio ontwierp in de jaren veertig het Guggenheim Museum in New York, maar geen van hen zette ooit voet in het onconventionele gebouw.

Suïcide-fabels

Een zelfdoding is altijd schokkend. Dit weerhoudt mensen er echter niet van om er aannames over te doen. En vaak kloppen die helemaal niet, blijkt uit deze voorbeelden.

Planhulpje | Tech-toys

Een apparaatje dat je diverse agenda’s synchroniseert en to-do-lijstjes voor je maakt? Shut up and take our money! En meer hebbedingen in de gadgetrubriek.

Maanhobbels

Een waterstoflek, een geblokkeerde heliumtoevoer, maanlanders die op zich laten wachten: het Artemisprogramma wordt geplaagd door tegenslagen. Wat is er aan de hand?

Vraagbaak | KIJK Antwoordt

Waarin verschilt roggebrood van tarwebrood? Wat is het oudste bordspel? Waarom gooide Zwitserland kippenkoppen uit helikopters? En meer vragen beantwoord.

Wifi-waanzin | Column

De ene na de andere influencer roept het: wifi-signalen laten onze hersenen lekken. Ronald Veldhuizen legt uit waarom dit klinkklare onzin is.