KIJK 6-2025 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 6-2025. Met op de cover: waarom alcoholvrij bier steeds beter wordt.

Van alcoholvrij bier tot stijlvolle mocktails: drank zonder alcohol wint snel aan populariteit. Toch blijft de productie van 0.0-dranken een uitdaging voor brouwers en distilleerderijen: het is lastig om zonder alcohol de smaak en eigenschappen van het origineel te behouden. Hoe slagen ze daar dan toch in? Je leest het in KIJK 6-2025.

Verder in dit nummer:

Verwondering | KIJK Kort

Een vliegtuig met zes wastrommels, ‘noorderlicht’ op Neptunus, een boom die goed gaat op bliksem. De wereld van de wetenschap en technologie zit nog vol verrassingen.

Bzzzz | In 5 minuten

De zomer staat weer voor de deur, en daarmee ook de familie Vlieg. Zijn deze irritante beestjes ook nog nuttig? En hoeveel soorten zijn er eigenlijk? Twee pagina’s alles over vliegen.

Wit goud

Slavernij roept het beeld op van Afrikanen die onder wrede omstandigheden moesten werken voor de kolonisten. Wat minder mensen weten, is dat ook Europeanen tot slaaf werden gemaakt.

Breinbreker | Interview

Na de dood vergaan zachte lichaamsdelen normaalgesproken al snel. Maar niet altijd. Forensisch antropoloog Alexandra Morton-Hayward onderzoekt honderden jaren oude hersenen.

Slagkracht

Zo’n acht jaar geleden schreven we al over de nieuwe fregatten voor de Koninklijke Marine. Binnenkort gaat de bouw van deze schepen eindelijk van start. Een nadere kijk op het ontwerp.

Bovenaanzicht

Stedenbouwkundigen denken niet alleen na over hoe wijken er op straatniveau uitzien, maar ook vanuit vogelperspectief. Deze zes voorbeelden illustreren dat goed.

Codetaal

Even snel een appje naar iemand sturen? Dan heb je wel rekening te houden met de gedragsregels die daarbij gelden. Voor je het weet kom je negatief of minder intelligent over.

Onderbelicht | Far Out

Astronomen speuren de hemel af naar buitenaards leven, maar planeten rond witte dwergsterren blijven daarbij vaak onder de radar. Ten onrechte, vinden deze wetenschappers.

Schoonmaakploeg

Van bacteriën tot meelwormen, en van schimmels tot kevers. Aardig wat organismen blijken in staat plastic af te breken. Kunnen we deze natuur inzetten om onze rotzooi op ruimen?

Sier-raad | Tech-toys

Speciaal voor de trackgekken onder ons: de Circular Ring 2. Deze ring meet van alles in je lichaam en geeft tips om deze waardes te verbeteren. En meer moois in de gadgetrubriek.

Brug te ver? | Wereldprojecten

Het vormt het boegbeeld van San Francisco: de 2737 meter lange Golden Gate Bridge. Het ontwerp en de bouw van de brug ging echter niet zonder slag of stoot.

DNA-pc

In verscheidene laboratoria doen reageerbuisjes vol water én DNA dienst als computer. Ze lossen sudoku’s op, herkennen handgeschreven cijfers en berekenen de beste route. Maar hoe?

Spookuur | KIJK Antwoordt

Word jij ook vaak om 3 of 4 uur ’s nachts even wakker? Je bent absoluut niet de enige. Waarom gebeurt dit? En meer prangende vragen beantwoord door ons expert-team.

Goede zaak? | Column

Als een bedrijf de totale controle krijgt over publiek land, is dit beter voor de natuur, zo wordt weleens beredeneerd. Studies, aangehaald door Ronald Veldhuizen, wijzen iets anders uit.

