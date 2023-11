KIJK heeft een nieuwe jas

Sinds vandaag ligt het winternummer in de schappen. Deze KIJK is niet alleen dubbel zo dik, maar ook een nieuw jasje gestoken. Hoofdredacteur André Kesseler legt uit.

Af en toe wil je nieuwe kleren. En als bladenmaker wil je af en toe een nieuwe vormgeving; de boel even opfrissen, zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen en we jou – de KIJK-lezer – zo mogelijk nog beter op de hoogte kunnen houden van wat er allemaal speelt in de wereld van de wetenschap en de technologie.

Zo’n ‘restyling’ is meer dan alleen de tekst op een andere plek zetten, een nieuw lettertype kiezen en de foto’s wat anders positioneren. Er gaan maanden van voorbereiding aan vooraf. Wat moet er veranderen en waarom?

Blijven doorvragen

Proefopdrachten gaan de deur uit, en worden weer binnen gehengeld, beoordeeld en bijgeslepen. Nieuwe rubrieken worden bedacht en bijvoorbeeld ook een betere manier om de koppeling te maken tussen het blad en de website. Zo kun je voortaan via QR-codes online meer informatie over het onderwerp vinden en ook daar bekijken welke bronnen we hebben gebruikt. Transparantie over waar onze informatie vandaan komt, is nou eenmaal belangrijker dan ooit.

De kunst is om al die dingen te doen zonder uit het oog te verliezen wat KIJK al een kleine 56 jaar is: hét blad voor mensen die op zoek zijn naar meer dan alleen wat feitjes waarmee je in de kroeg kunt scoren. Kritische lezers die niet alleen willen weten dát iets zo is, maar vooral waaróm. En die blijven doorvragen. Met hulp van Ilse Bekker (Studio Ilse Bekker) en Arnold Ritter (Studio Naft) ontstond er uiteindelijk een nieuw jasje voor KIJK. We hopen dat jullie het leuk vinden en dat het ervoor zorgt dat je KIJK nog jaren blijft lezen. Veel plezier met deze editie.

Het winternummer ligt sinds vandaag in de winkel en is ook online te bestellen via de knop hieronder. En hier lees je welke onderwerpen in deze editie staan.