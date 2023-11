KIJK op de wereld: Chinese heuvels vol zonnepanelen

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: heuvels volgeplakt met zonnepanelen.

Overal ter wereld wordt fors ingezet op zonne-energie, maar zo bont als in China maken ze het eigenlijk nergens. De heuvels in de buurt van Tumencun, een gehucht in het noordoosten, werden de afgelopen jaren volgeplakt met zonnepanelen.

Nog heuvels over

De Chinese regering trekt dan ook flink de knip voor dit soort grote ‘zonnewerken’. In 2019 bijvoorbeeld ging er bij elkaar 1,7 miljard yuan (omgerekend een kleine 230 miljoen euro) naar 3921 projecten in 22 provincies. Dat is nog afgezien van de 100 miljoen euro die vorig jaar werd uitgetrokken om Chinese daken van zonnepanelen te voorzien. Jaarlijks groeit de hoeveelheid energie die zo wordt gewonnen met zo’n 6,5 procent en vorig jaar werd de mijlpaal van 200 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen bereikt.

Dat betekent overigens niet het einde van de Chinese ambities, want in 2050 wil het land maar liefst 1300 gigawatt aan solar power opwekken. Gelukkig hebben ze bij Tumencun nog een paar heuveltjes over.

Beeld: Google Earth