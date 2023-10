KIJK op de wereld: windvangers

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: windsingels houden grond vruchtbaar.

Het zijn slechts dunne lijnen in het onmetelijke Russische landschap, maar wel heel belangrijke. Deze windsingels, die ook in Nederland voorkomen, zijn geplant in de steppes naast de Wolga. Elke lijn is een 60 meter brede, dicht beplante bomenrij en met zijn drieën vormen ze een windbarrière met een breedte van 800 meter. Op deze manier wordt de erosie van vruchtbare grond beperkt en blijven de gewassen in de zomer letterlijk uit de wind. Bovendien zorgen de bomen ervoor dat het water uit poelen en beekjes minder snel verdampt en dat de waterlopen niet dichtslibben doordat de wind ze continu vol rommel blaast.

Sinds 1700

Het idee om de gewassen zo te beschermen is niet nieuw. De eerste windsingels werden al rond 1700 aangelegd, toen boeren zich in dit Zuid-Russische gebied begonnen te vestigen. En mede daardoor is inmiddels meer dan 2 miljoen hectare steppe in gebruik als landbouwgrond.

Beeld: NASA/ISS