KIJK op de wereld: de Danakildepressie is de heetste plek op aarde

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Danakildepressie.

De Danakildepressie is niet de prettigste regio op onze wereldbol. Op basis van de gemiddelde jaartemperatuur geldt hij als de heetste plek op aarde en het regent er nauwelijks.

Maar dat is niet de reden waarom dit gebied in de Afarregio van Ethiopië een depressie heet. Het ligt op de kruising van drie tektonische platen – de Afrikaanse, de Indische en de Somalische – en daardoor ontstond er een deuk, oftewel een depressie, van zo’n 200 bij 50 kilometer in het landschap.

Niks kan er leven

Die schuivende platen in de aardkorst veroorzaken bovendien de nodige vulkanische activiteit en die zorgt weer voor de zoutste, zuurste en heetste waterpoelen ter wereld.

Die werden uiteraard onderzocht op leven om op basis daarvan iets te kunnen zeggen over eventueel leven op andere planeten. Maar die zoektocht leverde niets op. Zelfs voor extremofielen – organismen die bijvoorbeeld kunnen gedijen bij diepzeebronnen van dik 120 graden Celsius en in radioactieve mijnschachten – waren de omstandigheden domweg te extreem.

Beeld: CNES/AIRBUS, Google Earth