KIJK op de wereld: een van de ongezondste plekken op aarde

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een vulkaan met giftige dampen.

Je kijkt naar een van de mooiste en tegelijkertijd ongezondste plekken op aarde: de Ijen. Deze actieve stratovulkaan is te vinden in het oosten van het Indonesische eiland Java. Het fraaie blauwe water in het kratermeer van meer dan een kilometer doorsnee is met een pH-waarde van 0,5 aan de rand en 0,13 in het midden zo zuur dat een leeg frisdrankblikje er binnen de kortste keren in op zou lossen. De oorzaak: zwavelzuur dat via spleten in het gesteente omhoogkomt.

Lees ook:

Werken in giftige dampen

Al die uit de diepte opborrelende zwavel heeft nog een ‘bijwerking’. Honderden mannen lopen dagelijks de vulkaan op om daar brokken van te verzamelen en die naar beneden te brengen. Twee keer per dag drie kilometer omhoog, twee keer per dag zonder bescherming dwars door de giftige dampen, en twee keer per dag met 90 kilo op de rug weer naar beneden. Dat levert een dagloon van omgerekend een euro of tien op en is daarmee een van de beter betaalde banen in de regio.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Twee mannen verzamelen zwavel zonder voldoende bescherming. Beeld:

Candra Firmansyah, CC BY-SA 4.0.

Beeld: Google Earth