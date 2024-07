KIJK op de wereld: dansende algen

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: algen in de Oostzee.

Je zou kunnen denken dat deze plaat niet in KIJK thuishoort, omdat ie meer op een of ander kunstwerk lijkt dan op een satellietfoto. Toch werd deze fraaie opname van de zee tussen de Zweedse eilanden Öland en Gotland gemaakt door de Operational Land Imager, een instrument op de Landsat 8-satelliet van de NASA en de U.S. Geological Survey. Dat legde vast hoe kleurrijk fytoplankton zich hier in fraaie patronen krult. (Als je goed kijkt, zie je trouwens donkere, rechte lijnen door het beeld lopen, veroorzaakt door de schepen die door het gebied varen.)

Het plankton gedijt goed in de Oostzee. Vroeger vooral doordat onder meer fosfaten uit landbouwmest en rioolwater in zee stroomden. Dat gebeurt door milieumaatregelen nu een stuk minder, maar in diepere wateren zit nog voldoende van het ‘groeimiddel’ om de algen een prettige tijd te bezorgen.

Beeld: Joshua Stevens/Landsat/NASA