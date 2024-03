KIJK op de wereld: Lucky Luecke

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: dit stukje ‘landschapskunst’ bleek onverwachte voordelen te hebben.

Een paar jaar geleden lieten we je in deze rubriek het kanaal zien dat sjeik Hamad Bin Hamdan Al Nahyan liet aanleggen. Deze miljardair uit de Verenigde Arabische Emiraten had de boel zo laten uitgraven dat zijn voornaam vanuit de ruimte zichtbaar was. En de sjeik, zo ontdekte KIJK-lezer Tonny Vaes, was niet de enige die de behoefte voelde om zijn naam in grote letters in het landschap te ‘kerven’.

Tussen 1997 en 1998 kapte de Texaan Jimmie Luecke op zijn boerderij – zo’n 60 kilometer van Austin – een hele zooi bomen, maar liet stukken bos in de vorm van zijn achternaam staan. Dat stukje landschapskunst bleek onverwachte voordelen te hebben. Piloten konden er hun aanvliegroute mee controleren en de letters waren zo keurig gevormd dat de NASA ze kon gebruiken om er de camera’s van ruimtesatellieten mee te kalibreren.

Lees ook:

Bosbrand

Maar niet iedereen was blij met Jimmies werk. Milieuorganisaties vonden het bijvoorbeeld beduidend minder grappig dat hij duizenden relatief zeldzame dennenbomen had gekapt voor zijn megalomane projectje. Het bos ging overigens bijna verloren door een forse natuurbrand in 2015. Gelukkig voor Luecke werd het vuur net onder de E en de C door regenval gedoofd. Iedereen blij, totdat bleek dat de bosbrand op de boerderij van Jimmie was ontstaan…

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth