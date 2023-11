KIJK op de wereld: deze woestijnstad is eigenlijk één reusachtige groentewinkel

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: woestijnstad die geschikt is voor landbouw.

Het Californische Bakersfield is eigenlijk één reusachtige groentewinkel. Strikt genomen heeft de 416.000 zielen tellende stad een woestijnklimaat, maar zijn ligging en een gemiddelde jaarlijkse temperatuur van zo’n 18 graden Celsius maken het omringende gebied extreem geschikt voor de teelt van een hele zooi landbouwproducten.

Lees ook:

Amerikaanse Abu Dhabi

Dat gebied, Kern County, is dan ook de op drie na meest productieve regio in de VS (nou ja, in dollars dan). Er wordt van alles verbouwd: van druiven tot wortels, van amandelen tot katoen en van rozen tot grapefruits. De vijf tot zes meter hoge bomen waaraan die grapefruits groeien, zie je hier.

En diep eronder ligt nog een rijke bron van inkomsten: grote hoeveelheden olie en gas die ervoor zorgden dat Bakersfield zich kon ontwikkelen tot wat sommige mensen ‘het Amerikaanse Abu Dhabi’ noemen.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth