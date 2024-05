KIJK op de wereld: zonnige toekomst

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: olieveld moet vergroenen.

In Californië ligt het Kern River-olieveld en zoals wel vaker in Amerika is alles daaraan nogal indrukwekkend. Het veld beslaat maar liefst 43,5 vierkante kilometer, er staan 9183 olieputten (elk zwart puntje in het landschap is een jaknikker die olie naar boven haalt) en het veld is goed voor zo’n 70.000 vaten per dag.

Het gas dat hier ook wordt gewonnen, gaat naar warmtekrachtinstallaties waarmee met behulp van stoomturbines elektriciteit wordt geproduceerd. De overtollige stoom wordt naar de olieputten geleid om de olie dunner te maken en zo de productie te vergemakkelijken.

Lees ook:

Vergroening

Dat alles is natuurlijk een, euh, goudmijn voor Kern County. Eentje die niet alleen goed is voor 16.000 banen, maar ook voor een kwart van de belastinginkomsten, waarmee de provincie fijn allerlei openbare diensten kan betalen.

Maar op termijn zal dat allemaal gaan veranderen, want Californië, een staat die zwaar inzet op ‘groen’, wil rond 2045 af van die oliewinning. Kern County werkt dus hard aan plannen om al die jaknikkers te vervangen door windturbines en zonnepanelen. En dat is misschien maar beter ook.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth