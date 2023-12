KIJK op de wereld: chemisch fraai

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: mooi maar chemisch.

Plaatje, hè? De Musa-baai met zijn azuurblauwe water en fijne inhammen om met een bootje in rond te tuffen… Toch is dat hier niet zo verstandig. We hangen namelijk boven een enorm petrochemisch complex bij de Iraanse stad Bandar Imam Khomeini.

Lees ook:

Onveilig

Het is in het land het grootste fabrieksterrein voor petrochemische producten, die via de Perzische Golf hun weg vinden naar de rest van de wereld. Elk jaar worden hier miljoenen tonnen aardolieproducten gemaakt; niet alleen brandstoffen, maar ook bijvoorbeeld chemische middelen en grondstoffen voor plastics en kunstmest.

Dat gebeurt niet altijd even veilig. In 2020 kwam er bijvoorbeeld een wolk chloor vrij, waardoor zeventig werknemers naar het ziekenhuis moesten. En een paar dagen later brak er elders op het complex brand uit. Kortom, daar wil je niet met je luchtbedje in de buurt ronddobberen.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth