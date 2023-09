KIJK op de wereld: bedrieglijk mooi

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een mooi maar onaantrekkelijk gebied.

We hangen boven het Chileense deel van het Andesgebergte, op loopafstand van de grens met Argentinië. Hoewel het een idyllisch plaatje lijkt, is het gebied rond de zoutmeren Lagunas Bravas met minder dan twee inwoners per 2 vierkante kilometer akelig leeg.

Opborrelend magma

Het hele Andesgebergte is het resultaat van tektonische activiteit. De oceanische Nazcaplaat duikt er met een snelheid van ongeveer acht centimeter per jaar onder de continentale Zuid-Amerikaanse Plaat. Dat stuwt de Andes nog steeds omhoog, en leidt ook tot de nodige vulkanische activiteit.

Alleen al op Chileens grondgebied zorgden die schuivende platen en het opborrelende magma voor 620 vulkanen, waaronder deze twee fraaie exemplaren die de zoutmeren flankeren. Dat, samen met onbereikbaarheid en de onvruchtbare bodem, maakt het gebied nogal onaantrekkelijk. Wij zouden er ook niet willen wonen.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: US Dept. of State Geographer / Digital Globe / Cnes / Airbus