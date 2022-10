Is koffie goed voor je gezondheid?

Hebben we jarenlang met schuldgevoel koffie gedronken, blijkt dat nergens voor nodig. Sterker nog: het goedje heeft zelfs voordelen voor je gezondheid – met of zonder cafeïne.

Het verhaal gaat dat de Katholieke Kerk koffie in de zestiende eeuw wilde verbieden, toen het spul via handelsroutes vanuit het Midden-Oosten in Europa terechtkwam. Diverse geestelijken zagen het zwarte goud als een uitvinding van de duivel, maar paus Clemens VIII besloot het eerst eens te proeven. Naar verluidt was hij zo blij verrast dat hij er juist zijn goedkeuring aan gaf.

Goed bezig

Het idee van een verbod op koffie is tegenwoordig ondenkbaar, zo massaal als we het goedje wereldwijd drinken. In Nederland gaat het om maar liefst 4,1 kopjes koffie per dag, volgens het Koffie Brancherapport 2020. Dat komt neer op 8,4 kilo koffie per persoon per jaar en daarmee zijn we de op vier na grootste koffiedrinkers ter wereld. De Finnen spannen de kroon; die nuttigen ieder gemiddeld 12 kilo koffie per jaar. Geen sprake van dat koffie in de ban zou worden gedaan dus, maar discussie over onze koffiedrinkgewoontes zijn er nog genoeg. Te veel kopjes van het cafeïnerijke drankje kan ons niet alleen doen stuiteren, maar zouden ook op de lange termijn ongezond zijn.

Zo is het volgens sommigen slecht voor het hart en classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het spul in de jaren negentig als ‘mogelijk kankerverwekkend’. In 2016 kwam de WHO op dat oordeel terug, toen steeds meer studies lieten zien dat het nergens voor nodig is om koffie in de ban te doen. De fervente koffiedrinker lijkt zelfs best goed bezig.

