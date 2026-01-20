Misschien toch die koffiebeker van karton

Als je minder microplastics binnen wil krijgen, kun je beter een bekertje van karton nemen dan van hard plastic.

Uit wat voor beker kun je het best je koffie drinken? Het kartonnen wegwerpbekertje van de koffiezaak, dat van binnen bekleed is met een laagje plastic? Of een beker van hard plastic die je zelf meeneemt en thuis afwast?

Het ligt eraan wat je belangrijk vindt. Wil je weinig afval, dan kies je het liefst een beker die je een paar honderd keer gebruikt. Onderzoekers van Griffith University in Australië wilden weten welke keuze je moet maken als je niet al te veel microplastics op wil slobberen. Die beruchte wegwerpbeker bleek het best. En ze hebben nog een tip.

Honderden tot miljoenen

De wetenschappers namen eerst dertig bestaande studies onder de loep die keken naar het lekken van plastics uit verpakkingsmaterialen. Hoeveel microplastics er in je drankje belanden, kan nogal uiteenlopen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de soort kunststof. In de eerdere studies meldden onderzoekers aantallen van honderden tot meer dan acht miljoen deeltjes per liter.

Hoelang de koffie in de beker zit, bleek niet zo veel uit te maken voor de hoeveelheid kunststof die je opdrinkt. Vooral de temperatuur van de koffie maakt het verschil. Bij een kop koffie van zestig graden dreven aanzienlijk meer microplastics de pleur in dan bij een koele koffie van vijf graden.

Vervolgens onderzochten de wetenschappers de samenstelling van de meest gebruikte koffiebekers in de stad Brisbane. Zowel kartonnen bekers als harde bekers van polyethyleen kwamen veel voor. Daarom kozen ze deze kunststof voor een vervolgexperiment. Daarbij zagen de onderzoekers dat er meer microplastics vrijkomen uit harde bekers van polyethyleen dan uit kartonnen bekers die bekleed zijn met een dun laagje van dezelfde kunststof.

Harde bekers brokkelen af

De verklaring is dat de wegwerpbekers een gladde coating hebben. Harde bekers lijken misschien glad, maar in werkelijkheid is de binnenkant van de beker doorgaans flink pokdalig. Er breken gemakkelijk stukjes plastic af die zo de koffie in drijven. Vooral als de drank heet is wanneer die in de beker wordt gegoten.

Of je lichaam de kunststoffen uit je koffie vervolgens opneemt en hoe schadelijk ze precies zijn, is niet goed bekend. Maar je zou een overstap kunnen maken naar iced coffee. Of naar een mok of koffiekopje van aardewerk, metaal of glas. Die geven geen microplastics af.

