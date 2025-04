Kolossale inktvis voor het eerst in het wild gefilmd – en het is een baby

Onderzoekers hebben met een onbemande onderzeeër voor het eerst beelden gemaakt van een wilde kolossale inktvis.

De kolossale inktvis is de grootste inktvissoort ter wereld. Hij kan naar schatting zo’n 7 meter lang en tot wel 500 kilo zwaar worden en daarmee is hij het zwaarste ongewervelde dier ter wereld. Hij werd in 1925 ontdekt toen er twee tentakels in de maag van een potvis werden aangetroffen. Maar honderd jaar na zijn ontdekking is er nog steeds weinig bekend over deze diersoort. Dat komt onder andere doordat er nog nooit beelden van een levende kolossale inktvis in zijn natuurlijke leefgebied zijn gemaakt.

Daar is nu verandering in gekomen. In maart filmden onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute de inktvis in de buurt van de Zuidelijke Sandwicheilanden, in de Zuidelijke Oceaan. De onbemande onderzeeër SuBastian vond het dier daar op 600 meter diepte.

Het gaat om een pasgeboren exemplaar van slechts zo’n 30 centimeter. De inktvis had een doorzichtig lichaam, een eigenschap die bij volwassen dieren is verdwenen. Bekijk de beelden in de video hieronder.

Resten in magen

Een van de wetenschappers die door het Schmidt Ocean Institute werd gevraagd om de beelden te bevestigen, was Kat Bolstad van de Auckland University of Technology. In een persbericht zegt zij dat het spannend was om als eerste de beelden te mogen bekijken. “Al 100 jaar lang komen we ze voornamelijk tegen als prooiresten in de magen van walvissen en zeevogels”, zegt Bolstad.

De kolossale inktvis heeft naast zuignappen ook weerhaken op zijn tentakels. Die gebruikt hij om prooien te vangen en zichzelf te verdedigen tegen roofdieren. Potvissen, die veel op de inktvis jagen, zitten regelmatig onder de littekens van die weerhaken.

De Atlantische reuzeninktvis wordt nog langer dan de kolossale inktvis, tot wel 13 meter. Maar hij is aanzienlijk lichter en weegt naar schatting maximaal 275 kilogram.

Nog een ontdekking

Tijdens een eerdere missie in januari maakte het Schmidt Ocean Institute ook al beelden van een andere inktvissoort, Galiteuthis glacialis. Deze van kleur veranderende inktvis was daarvoor ook nog nooit levend in zijn natuurlijke leefgebied gezien.

“De eerste waarnemingen van twee verschillende inktvissen op twee opeenvolgede missies zijn opmerkelijk”, zegt Jyotika Virmani, directeur van het instituut. “Dit toont aan hoe weinig we hebben gezien van de prachtige bewoners van de Zuidelijke Oceaan.”

Foto van Galiteuthis glacialis.

Bronnen: Schmidt Ocean Institute, NPR

Beeld: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute