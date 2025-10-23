Kopi loewak wordt gemaakt van uitgepoepte koffiebonen: waarom smaakt dat zo goed?

Koffiebonen uit de poep van civetkatten zouden de lekkerste koffie maken. Bevatten die bonen daadwerkelijk andere smaken?

Sommige mensen gruwen van het idee, maar voor anderen is het een ware delicatesse. Kopi loewak, ook wel civetkoffie genoemd, wordt gemaakt van koffiebonen uit de poep van civetkatten, vooral die van loewaks. Indiase wetenschappers schrijven nu in vakblad Scientific Reports waarom de koffie hierdoor mogelijk beter smaakt.

Duurste koffie ter wereld

Kopi loewak wordt vooral geproduceerd in Indonesië en de Filipijnen. Loewaks eten rijpe koffiebessen, verteren het vruchtvlees en poepen de bonen weer uit. Daar wordt vervolgens koffie van gemaakt. En dat is populair, én enorm duur. Voor een enkele kop koffie betaal je vaak meer dan tien euro en voor kilo koffiebonen moet je al gauw honderden euro’s neerleggen. Het is daarmee de duurste koffie ter wereld.

Veel mensen vinden dat kopi loewak beter smaakt dan andere koffie. Dat zou komen doordat de bonen extra smaak krijgen door het verteringsproces van de loewaks, maar erg overtuigend wetenschappelijk bewijs is daar nog niet voor.

Een loewak. Beeld: Bernard DUPONT/CC BY-SA 2.0.

Hoger vetgehalte

De onderzoekers van deze nieuwe studie deden onlangs een poging. Ze verzamelden 68 poepmonsters van loewaks op vijf verschillende plantages met robusta-koffiebonen in India, waar de kopi-loewakindustrie in opkomst is. Ze plukten ook zelf rijpe koffiebessen om te gebruiken als vergelijkingsmateriaal.

Een chemische analyse liet zien dat de loewakbonen significant meer vetten hadden dan de bonen die direct van de plant kwamen. De loewakbonen hadden ook hogere concentraties van twee vetzuurmethylesters (FAME’s). (Voor de liefhebbers: het ging om octaanzuurmethylester en decaanzuurmethylester.)

De onderzoekers denken dat deze chemische verschillen ontstaan door de fermentatie van de bonen in het spijsverteringsstelsel van de loewaks, en dat die verschillen waarschijnlijk invloed hebben op de uiteindelijke smaak van de koffie. Een hoger vetgehalte laat bijvoorbeeld aroma’s beter naar voren komen en het verbetert ook het mondgevoel. De twee FAME’s staan erom bekend dat ze aroma’s versterken en geven zelf een melkachtige smaak.

Robusta-koffiebessen. Beeld: Ramit Mitra.

Ethische bezwaren

De onderzoekers benadrukken wel dat ze alleen hebben gekeken naar ongeroosterde bonen; door ze te roosteren kan de chemische samenstelling nog veranderen. Bovendien keken ze naar robusta-bonen, terwijl de meeste kopi loewak wordt gemaakt van arabica-bonen.

De populariteit van kopi loewak is de afgelopen jaren snel gestegen. Om aan de vraag te voldoen worden wilde loewaks en andere civetkatten opgesloten in hokken op plantages. Een studie uit 2016 laat zien dat hierbij weinig rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. Zo zijn de hokken te klein en vies, hebben veel civetkatten geen toegang tot schoon drinkwater en leven ze afgezonderd van soortgenoten. De onderzoekers van de huidige studie roepen dan ook op om na te denken over ethische manieren om kopi loewak te produceren.

In kooien worden loewaks overdag veel blootgesteld aan lawaai van verkeer en toeristen, wat voor deze nachtdieren erg storend is. Beeld: surtr/CC BY-SA 2.0.

