Wat is het verschil tussen arabica- en robusta-bonen?

Door de inflatie is er een run op de goedkopere robusta-koffie, meldden verschillende media. Hierdoor zullen de prijzen van de bonensoort naar verwachting hard stijgen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen robusta en arabica?

Van de meer dan 125 wilde koffiesoorten zijn er twee speciaal gecultiveerd voor consumptie: arabica en robusta. Eerder deze week meldden onder meer NU.nl en het AD dat steeds meer koffiedrinkers door de inflatie overstappen op de goedkopere robusta-soort. Door de grotere vraag naar deze koffie zullen de prijzen hiervan hard stijgen. Wat is het verschil tussen robusta en arabica, en waarom is robusta goedkoper?

Lees ook:

Hoge eisen

Arabica (Coffea arabica) is een echte divakoffie. De plantensoort is namelijk niet snel tevreden. Zo is hij lastiger te kweken, waardoor die bij een koel, subtropisch klimaat en op grote hoogte – denk aan 1000 tot 2000 meter hoog – verbouwd moet worden. Bovendien is arabica een kwetsbare soort, bijvoorbeeld voor droogte, waardoor koffieboeren de gewassen met veel zorg moeten behandelen. Daardoor kan de koffieplant maar op kleine schaal geproduceerd worden, in tegenstelling tot robusta (Coffea canephora), die veel gemakkelijker te kweken is. Voor deze koffiesoort werken lagere hoogtes – van 200 tot 700 meter hoog – en hogere temperaturen namelijk wel.

Koffieplanten maken cafeïne aan om zich te beschermen tegen parasieten en andere ziektes. Op grote hoogtes komen die minder voor, waardoor arabica-bonen uiteindelijk de helft minder cafeïne hebben dan die van robusta. Door het hoge cafeïnegehalte krijgt robusta een sterkere en bitterdere smaak. Koffie gemaakt van arabica heeft, daarentegen, vaak een zachte en vollere smaak. Dit wordt over het algemeen meer gewaardeerd door koffieleuten, waardoor arabica populairder is dan de uitgesproken robusta. Dat zie je ook terug in de koffiemarkt, waar arabica meer dan zestig procent van de wereldwijde productie beslaat.

Door de hoge productie-eisen, lagere opbrengst, hogere kwaliteit en grotere vraag is arabica dus duurder dan robusta. Daarom vind je arabica vaker in speciaalkoffies en zit robusta regelmatig verwerkt in de gemiddelde oploskoffie van de supermarkt.

Poll: Liever een ontspannen genietmomentje of een echte cafeïneboost? Doe mij maar: Arabica

Robusta

Loading ... Loading ...

Klimaatverandering

Door de inflatie zijn steeds meer mensen koffie gaan kopen die is gemaakt van de goedkopere robustasoort. Maar NU.nl meldde dat de koffieproductie de stijgende vraag waarschijnlijk niet kan bijbenen. Dat komt ten eerste doordat boeren voor duurdere gewassen kiezen om de stijgende kunstmestprijzen terug te verdienen. Daarnaast kampen meer en meer gebieden met langere droogtes, extreme regenbuien en insectenplagen, wat de koffieplanten niet ten goede komt. Daardoor zal de prijs van robusta-koffie harder stijgen.

De ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat we in de toekomst misschien wel helemaal geen koffie meer kunnen drinken. Daarom zijn wetenschappers nu bezig in een race tegen de klok om ons bruine goud te redden. Het antwoord ligt waarschijnlijk bij de wilde arabica- en robustaplanten die, in tegenstelling tot de gecultiveerde, nog wel de genetische bagage hebben om bijvoorbeeld plagen te overleven.

Bronnen: NU.nl, Algemeen Dagblad, BBC, The Guardian

Beeld: Pixlr/Krasimir Savchev