Kort nieuws: motor verbreekt record, naaldvrij alternatief voor EpiPen, dodelijke ijsbeeraanval

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: motor verbreekt record, naaldvrije Epipen en ijsbeeraanval.

Lange rit

© Triumph

Het Guinness Wereldrecord voor de grootste afstand afgelegd op een motorfiets in 24 uur staat nu op naam van de Spanjaard Iván Cervantes. Vorige maand legde hij een afstand van 4012,53 kilometer af op een Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Gemiddelde snelheid: 167,79 kilometer per uur. Hiermee verbrak hij de vorige recordhouder, de Amerikaan Carl Reese die op 26 februari 2017 met een gemiddelde snelheid van 141 km/u 3406 kilometer aflegde in een etmaal. Benieuwd hoelang Cervantes het record vast gaat houden.

Meer info op New Atlas.

Naaldloze oplossing

© ARS Pharmaceuticals Inc.

Je hebt misschien weleens van anafylaxie gehoord, een acute en ernstige allergische reactie die tot een shock kan leiden. De symptomen hiervan kunnen worden verminderd door de stof epinefrine (adrenaline) toe te dienen. Hiertoe is de EpiPen ontworpen, een spuit die je razendsnel in het lichaam jast en die epinefrine afgeeft. Maar voor mensen met angst voor naalden natuurlijk geen fijn idee. Goed nieuws voor hen: de FDA (Food and Drug Administration) heeft onlangs het eerste naaldvrije alternatief voor de EpiPen goedgekeurd. Met behulp van een neusspray komt epinefrine dan het lichaam in.

Lees het hele bericht via LiveScience.

IJsbeeraanval

© Paul Sauders/Getty Images

Sinds eind 1980 is een netwerk van 47 radarstations actief die zich over meer dan 5000 kilometer uitstrekken over het noorden van Canada. Het belangrijkste doel is het opsporen van vliegtuigen en kruisraketten in de poolregio. Een persoon die aan het werk was aan een van de radarposten op Brevoort Island, is op 8 augustus aangevallen door twee ijsberen. Hij overleefde het incident niet. Het bedrijf waar de man werkzaam was, Nasittuq Corporation, liet weten dat één van de ijsberen inmiddels is afgemaakt.

Meer weten over de aanval? Kijk op IFL Science.