Hebben planten ook talen?

Wetenschappers zijn erin geslaagd om spinazieplanten e-mails te laten sturen. Betekent dit dat planten een eigen taal hebben?

Helaas: hoe liefdevol je ook tegen je kamerplanten praat, er is geen enkele aanwijzing dat ze je verstaan. Ook zijn er geen betrouwbare gevallen bekend van orerende madeliefjes of welbespraakte berkenbomen. Maar tóch. Amerikaanse onderzoekers zijn er recent in geslaagd om spinazieplanten e-mails te laten sturen. Niet dat die plantjes hele volzinnen getypt hebben natuurlijk, maar wat deden ze dan wel?

Spinazisch spreken

Planten zijn heel gevoelig voor chemische veranderingen in de bodem. Hun wortels kunnen bijvoorbeeld een giftige stof in het grondwater oppikken, en merken het wanneer er te weinig water in de grond zit. Ze geven zulke belangrijke informatie ook door aan andere planten. Als er bijvoorbeeld een beestje aan een blaadje zit te knagen, begint de getroffen plant allerlei chemische verbindingen de lucht in te sturen.

Er is inmiddels aardig wat bewijs dat andere planten die signalen ‘verstaan’ en erop reageren door hun eigen chemische wapens in stelling te brengen. De wetenschappers maakten hier slim gebruik van. Ze plaatsten piepkleine zenders in de blaadjes van spinazieplantjes. Zodra de planten nitroaromaten detecteerden (dat zijn stoffen waar je explosieven mee kunt maken), begonnen de blaadjes te seinen. Een infraroodcamera pikte die signalen op en verstuurde een mailtje. De onderzoekers denken dat planten op die manier niet alleen in staat zijn om bommen te traceren, maar ook kunnen helpen bij het opsporen van vervuiling en het monitoren van klimaatverandering.

Goed, de Nobelprijs voor de literatuur zullen planten voorlopig niet krijgen. Maar dankzij dit onderzoek begrijpen we tenminste een klein beetje Spinazisch.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2021.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: iStock/Getty Images