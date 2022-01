Kunnen we zeewater door verdamping zoet maken?

Tijdens de waterkringloop verdampt zeewater. Die damp komt in de wolken terecht om zo weer uit te regenen. Kunnen we dit proces nabootsen om zelf zoet water te maken?

Tijdens de waterkringloop verdampt zeewater. Die damp komt in de wolken terecht om uiteindelijk weer uit te regenen. Maar zeewater is zout, en regenwater is zoet. Hoe kan dat, en kunnen we dit proces nabootsen om zelf zoet water te maken? Dat vraagt KIJK-lezer Marijn Meijs zich af.

Zeewater verdampen

Het proces waarmee de natuur zeewater van zout ontdoet, is eigenlijk heel simpel: als het water verdampt, blijft het zout achter. Hierdoor komt het dat zeeën die afgesloten raken van de oceaan in warme gebieden vaak in grote zoutmeren veranderen – of uiteindelijk zelfs in zoutvlaktes, als al het water op is. Het proces is na te bootsen door zeewater te koken en de damp af te vangen.

Om hiermee genoeg zoet water te produceren om droogte tegen te gaan, is echter erg veel energie (en dus ook geld) nodig. Toch wordt deze techniek gebruikt en zijn er slimme methodes bedacht om het energiezuiniger te maken. Zo laat men ontziltingsinstallaties wel draaien op zonne-energie, of wordt de warmte die bij het condenseren van de waterdamp vrijkomt, ingezet voor het verdampen van het zeewater.

