‘Kipnugget’ uit het lab is het grootste stuk kweekvlees dat in één geheel is gemaakt

Japanse onderzoekers hebben in het lab een stuk kweekvlees laten groeien ter grootte van een kipnugget. Een primeur.

Wetenschappers van de Universiteit van Tokio claimen het grootste stuk kweekvlees ooit te hebben gekweekt. Het is een stuk kippenvlees van 7 centimeter lang, 4 centimeter breed, 2,25 centimeter dik en 11 gram zwaar – vergelijkbaar met het formaat van een kipnugget. Dat melden ze in het vakblad Trends in Biotechnology.

Dode cellen

Hoewel sommige bedrijven al hamburgers en gehaktballen maken van kweekvlees, zijn die opgebouwd uit veel kleinere stukjes. Die worden bijvoorbeeld aan elkaar vastgelijmd met eetbaar bindmiddel. Maar het zou beter zijn om in één keer een groter stuk vlees te kweken, want dan lijken de structuur en textuur meer op die van traditioneel vlees.

Dat blijkt technisch gezien een grote uitdaging. Cellen hebben een constante toevoer van voedingsstoffen en zuurstof nodig om gezond te blijven en te groeien. In dieren wordt dit geregeld door bloedvaten. Maar die zijn in kweekvlees niet aanwezig. Dus als het stuk vlees te groot wordt, sterven de cellen in het midden af – en dat smaakt absoluut niet lekker.

Kunstmatige bloedvaten

De Japanse onderzoekers hebben nu een bioreactor ontwikkeld die de bloedsomloop nabootst. Ze lieten de kippencellen groeien rond een netwerk van halfdoorlatende, holle buizen die ook gebruikt worden in waterfilters en nierdialyseapparaten. Via die buizen kon de bioreactor het kweekvlees voorzien van voedingsstoffen en lukte het om een relatief dik stuk vlees te groeien.

Na afloop moesten de meer dan duizend holle buizen wel nog met de hand worden verwijderd, want ze zijn niet eetbaar. De onderzoekers kijken nu of het mogelijk is om dat te automatiseren of om ze te vervangen door iets dat wel eetbaar is, zoals cellulosevezels.

De gebruikte bioreactor. Beeld: Shoji Takeuchi/The University of Tokyo.

Nog niet geschikt om te eten

De ‘kipnugget’ uit deze studie was nog niet volledig gemaakt met voedselveilige materialen en is daarom nog niet geschikt voor consumptie. Het team heeft het product zelfs niet geproefd. Toch zijn de onderzoekers al in gesprek met verschillende bedrijven om de technologie verder te ontwikkelen. In de toekomst hopen ze de smaak en textuur te verbeteren, de productiekosten te verlagen en het productieproces op te schalen.

De ontwikkelde techniek heeft volgens de onderzoekers niet alleen toepassingen voor kweekvlees. Binnen de regeneratieve geneeskunde kan de methode in de toekomst bijvoorbeeld bijdragen aan het kweken van grotere weefsels en organen voor transplantaties.

