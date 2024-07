Leeuw met ‘negen levens’ en maar drie poten zwemt gevaarlijke rivier over

Leeuw Jacob heeft zijn been verloren in een poging zich uit een stropersval te bevrijden. Beeld: Alex Braczkowski.

Twee leeuwenbroers zwemmen de langste afstand ooit. Ze steken een gevaarlijke 1,5 kilometer brede Afrikaanse rivier, vol met krokodillen, over.

De 10-jarige leeuw Jacob is in Oeganda een ware held. Hij overleefde al heel wat aanvallen op zijn leven, maar dat weerhield hem er niet van opnieuw het avontuur op te zoeken. Samen met broer Tibu overnam hij een wel heel grootse reis. Samen staken ze namelijk in het holst van de nacht zwemmend een gevaarlijke rivier over. Zo legden onderzoekers van de Griffith University en de Northern Arizona University met hitte-detectie-camera’s op drones vast, dat is te zien en lezen in het vaktijdschrift Ecology and Evolution.

Lees ook:

De leeuwenbroers Jacob en Timu. Beeld: Alex Braczkowski.

‘Negen levens‘

Hoofdonderzoeker Alexander Braczkowski is ervan overtuigd. “We kijken hier naar Afrika’s meest veerkrachtige leeuw: hij is door een buffel gespietst; zijn familie is vergiftigd vanwege de illegale handel in lichaamsdelen; hij kwam terecht in een val van stropers en uiteindelijk heeft hij zijn been verloren in een poging zich uit een andere stalen val te bevrijden.”

Een echte kat met ‘negens levens’ dus. Maar dit keer zocht Jacob zelf het gevaar op. Hij koos ervoor om samen met broer Tibu een van de gevaarlijkste rivieren van Afrika over te steken.

Het zogenoemde Kazingakanaal in het Queen Elizabeth National Park in Oeganda is een 32 kilometer lang natuurlijk kanaal dat het Edwardmeer verbindt met het Georgemeer. De rivier kent een recordaantal nijlpaarden en een grote hoeveelheid nijlkrokodillen. En die lusten wel een hapje vermoeide leeuw.

Nieuwe omgeving, nieuwe kansen

Bij een eerste poging (zie foto hieronder) ging het al mis. De broers moesten splitsen – ze werden gevolgd door waarschijnlijk een krokodil – en keerden uiteindelijk weer terug aan land. Maar na een korte rustpauze besloten ze het er opnieuw op te gokken. Dit keer lukte de oversteek wel.

Leeuwenbroers Jacob en Timu doen een eerste poging de rivier over te steken, maar worden achtervolgd door een roofdier. Beeld: Alex Braczkowski.

Wat hopen de Jacob en Tibu te vinden aan de andere kant van de rivier? Waarschijnlijk vrouwtjes, denkt Braczkowski. In de uren in aanloop naar de zwempartij liepen ze namelijk al een blauwtje op bij een versierpoging. Mogelijk biedt een nieuwe omgeving, nieuwe kansen.

In de buurt van de oversteek loopt ook een smalle brug, maar blijkbaar durfden de leeuwen het niet aan daarop te lopen. Waarschijnlijk doordat er ook vaak mensen komen.

Dappere keuzes

Braczkowski doet al langer onderzoek naar de leeuwenpopulatie in het Queen Elizabeth National Park. “Jacobs en Tibu’s zwempartij is een belangrijk voorbeeld van hoe onze meest geliefde wilde dieren dappere keuzes moeten maken om een thuis en partners te vinden in een door mensen gedomineerde wereld”, besluit hij in het persbericht.

Bekijk hieronder de dronebeelden waarop te zien is hoe de leeuwenbroers het Kazingakanaal oversteken:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Ecology and Evolution, Griffith University via EurekAlert!