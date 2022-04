‘Katten kennen de namen van hun huisgenoten’

Leeft je kat samen met soortgenootjes? Dan is de kans groot dat hij hun namen herkent.



Katten staan misschien bekend als eenlingen, maar de dieren blijken hartstikke goed te weten hoe hun vierpotige vrienden heten. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Kyoto en de Azabu Universiteit in Japan althans. Ze hebben het gedrag van 48 van de gezelschapsdieren onderzocht – die met minstens twee soortgenoten samenwoonden.

Lees ook:

Huisgenoot

Van de onderzochte katten woonden 29 in een kattencafé, en 19 in een ‘gewoon’ huishouden. Ze werden in een voor hun bekende kamer voor een beeldscherm neergezet. Uit de speakers hoorden de dieren hun baasje de naam van één van hun maatjes roepen. Vervolgens verscheen er een foto op het scherm; soms van het maatje in kwestie, andere keren van een andere huisgenoot wiens naam op dat moment niet werd genoemd.



Het bleek dat de dieren die in een huishouden woonden langer naar de foto bleven kijken wanneer de kat op de foto niet het dier was waarvan ze de naam door de speakers hoorden. Ze staarden dus korter naar de kattenfoto wanneer de combinatie van naam en gezicht wel klopte. De wetenschappers suggereren dat het beestje de namen van huisgenoten wil leren, omdat hij dan weet wanneer een maatje geroepen wordt om eten te krijgen, en wanneer de kat zelf aan de beurt is.

Leren

Volgens de onderzoekers verwachtte de geteste kat het maatje waarvan ze de naam hadden gehoord. Wanneer er een andere kat op het beeld verscheen, bleef het dier volgens hen uit verbazing langer kijken.

Claudia Vinke, gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht, noemt het een “goed onderzoek, met een stevig design om hun hypotheses te toetsen”. Ze hoopt dat er in de toekomst meer soortgelijke wetenschappelijke stukken komen, om meer inzicht te krijgen in het cognitieve vermogen van de kat. “Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de kat net zo slim is als onze huishond en een vergelijkbaar cognitief vermogen heeft, maar dat de kat dit alleen wat moeilijker toont en minder inzichtelijk maakt voor ons mensen.”



Voor de wetenschappers was het onderzoek allesbehalve kat in het bakkie. Ze laten in het onderzoek bijvoorbeeld weten dat één van de beestjes tijdens het afnemen van het experiment ontsnapte en buiten het bereik van de onderzoekers klom.



Bronnen: Scientific Reports, BBC News

Beeld: Hageatama/Wikimedia Commons