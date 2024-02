Er zit giftig lood in populaire Stanley-waterflessen

In drinkflessen van het merk Stanley zit het giftige metaal lood. Het gebruik van lood is toegestaan als het binnen de perken blijft, maar of dat hier het geval is, valt te betwijfelen.

Het merk Stanley werd in 2023 razendpopulair door zijn iconische waterflessen. Ze hebben een volume van ruim een liter, een sterke thermosfunctie, maar zijn vooral bekend door de bijzondere vorm. De fles werd dan ook een ‘must have hot girl product’ genoemd. Maar nu blijkt er giftig lood in te zitten.

Loodactivist

Tamara Rubin, een Amerikaanse activiste die zich sinds 2007 bekommert om loodvergiftiging, nam de Stanley-flessen onder de loep. Met een lood-thuiskit testte ze de aanwezigheid van lood in een van de drinkflessen. Een chemische reactie van de test liet zien dat de verzegeling die de fles isoleert is gemaakt van het zware metaal.

Een XRF-test gaf de hoeveelheid lood aan, en die bleek hoger dan de toegestane gebruiksnormen. Rubin deelde filmpjes van de tests op haar website Lead Safe Mama.

Oproep

Stanleys woordvoerder bevestigt het gebruik van lood in hun producten. Toch beweert het bedrijf dat de producten niet gevaarlijk zijn. Het loden gedeelte wordt namelijk omhuld door een coating van roestvrijstaal.

Gebruikers van de waterflessen zijn hiermee niet gerustgesteld, omdat bij sommigen het beschermlaagje na een paar weken al loslaat. En dan kom je toch in contact met het lood.

Goedkoop alternatief

Rubin roept op om alle producten voor de consumptie of opslag van eten en drinken loodvrij te maken. Loodvergiftiging is namelijk een serieuze kwestie, vooral bij kinderen. Contact met het metaal beïnvloedt de ontwikkeling en leerprestaties, verlaagt het IQ en kan leiden tot gedrags- en emotieproblemen. Volwassenen kunnen op de lange termijn te maken krijgen met een verhoogde bloeddruk en hersen- en nierafwijkingen.

Omdat het makkelijk te bewerken en goedkoop is, wordt lood soms toch gebruikt als alternatief voor duurdere materialen. Er zijn wel strenge regels over de hoeveelheid van het metaal in een product.

Eerder voorval

Waterflessenconcurrent Hydro Flask maakte gebruik van de gelegenheid door hun eigen loodvrije flessen te delen op sociale media. Het merk gebruikt inmiddels al tien jaar geen lood meer, na eenzelfde voorval met activiste Rubin.



