Waardoor kunnen luiaards prima adem blijven halen als ze urenlang op hun kop hangen?

Veel dieren hebben net als de mens twee longen waarmee ze zuurstof inademen en koolstofdioxide uitademen. Maar soms dwingen omgeving of leefstijl een andere manier van ademhalen af. In de serie Adem in adem uit geven we zes voorbeelden uit het dierenrijk. Deze keer: luiaards.

De luiaard is sloom in alles. Zelfs het verteren van een enkel blaadje kan al een maand in beslag nemen bij dit in Zuid-Amerika levende dier. Voor deze langzame spijsvertering is een maag nodig die in verhouding tot het lichaam erg groot en zwaar is – het voedsel ligt immers lang opgeslagen. De maaginhoud neemt vaak maar liefst een derde van hun lichaamsgewicht in. Je zou verwachten dat als een luiaard op zijn kop hangt, deze zware ingewanden flink op de longen drukken, waardoor ademhalen veel moeilijker gaat. Dat is namelijk precies wat mensen in die positie ervaren; vraag maar aan de ongelukkige kermis- of pretparkbezoeker die na een storing een uur of langer ondersteboven in een achtbaankarretje heeft doorgebracht.

Britse onderzoekers zochten een paar jaar geleden uit waarom luiaards geen last van dit soort benauwdheid hebben. Ze ontdekten dat het lichaam van de dieren vliezen en bindweefsel bevat waardoor de vierdelige maag, de lever en de nieren aan de onderste ribben blijven kleven: zo worden de longen niet platgedrukt. Zonder die verklevingen zouden luiaards onmogelijk ondersteboven kunnen leven, en vrij en blij kunnen ademen. Trouwens, ook daarin doet de lieverd van de jungle het rustig aan. Met twaalf keer per minuut is het een van de langzaamst ademende dieren ter wereld.

Tekst: Imco Lanting

Beeld: Nate Gautsche/Getty Images