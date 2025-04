Luisteren naar een lage toon helpt tegen wagenziekte

Auto, vliegtuig, trein, boot: het is allemaal verschrikkelijk als je misselijk wordt. In experimenten helpt een laag geluid tegen wagenziekte.

Voor wie last heeft van bewegingsziekte is reizen geen pretje. Vooral zeeziekte is berucht. Ook wagenziekte geeft een hoop ellende. Vooral voor passagiers: bestuurders hebben er minder last van. Maar met de zelfrijdende auto in aantocht, worden we allemaal passagier. Er is iets dat lijkt te werken. Een lage toon.

Lees ook:

Naar buiten kijken helpt

Je kunt een armbandje kopen tegen wagenziekte of een magische steen. Je kunt een dropje eten of een pilletje slikken. Maar die middeltjes werken vooral dankzij het placebo-effect. Het enige dat werkelijk helpt, is naar buiten kijken. Maar misschien hebben onderzoekers van Nagoya University (Japan) nog een oplossing.

Bewegingsziekte ontstaat wanneer je lijf bewegingen bespeurt die niet kloppen met wat je ziet. Kijken waar je naartoe gaat werkt, omdat je brein je waarnemingen dan wel kan koppelen aan je gevoel. Zodat je bewegingen overeenkomen met wat je ziet.

Zelf rijden werkt ook: je weet dan wat de volgende beweging van de auto gaat worden, zodat je minder misselijk wordt. Je evenwichtsorganen zitten in je oren. Eerder onderzoek liet al zien dat geluid invloed heeft op de werking ervan.

Zwalkende muizen

De onderzoekers kozen voor een laag geluid van 100 hertz, dat in eerdere studies al goed scoorde. Eerst testten ze de toon in het lab op losse evenwichtsorganen van muizen. Vervolgens kregen levende muizen het geluid te horen. Een deel daarvan werd door een apparaat misselijk geschud, waarna ze een evenwichtstest moesten doen: hoe goed konden ze nog over een dunne balk lopen?

Als laatste waren mensen aan de beurt. Een minuut lang hoorden ze de toon, op het volume van een stofzuiger. Deelnemers werden misselijk geschommeld, maakten een dolle rit in een rijsimulator of in een echte auto. Onderweg moesten ze een verhaal lezen. Lezen in de auto is voor veel mensen een prima recept voor warm opgediende maaginhoud met klontjes.

De onderzoekers monitorden de hartslag van de proefpersonen en testten hun balans op een bewegende plaat. Daarnaast gaven de deelnemers in een vragenlijst aan hoe lekker ze zich voelden na het experiment.

In het lab werden de losse evenwichtsorganen actiever door de lage toon. Muizen die het geluid hadden gehoord, presteerden beter op de balk. Ook twee uur na de behandeling nog. Een hogere toon, van 250 hertz, hielp de dieren niet. En de mensen? Ook die waren beter in balans als ze naar de lage toon hadden geluisterd. En ze voelden zich minder ellendig.

Bron: Naguya University

Beeld: Erfan Soltani/Unsplash