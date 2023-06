Zes landen en hun nationale bloem

Deze week werd bekendgemaakt dat het madeliefje is verkozen tot onze nationale bloem. Nederland was een van de laatste Europese landen die nog geen eigen blommetje hadden.

Het madeliefje is verkozen tot onze nationale bloem. De afgelopen weken konden mensen bij de Nationale Bloem Verkiezing hun stem uitbrengen op het bloemetje dat volgens hen Nederland vertegenwoordigde. Er waren vijf kandidaten: het fluitenkruid, de pinksterbloem, de paardenbloem, de wilde kievietsbloem en het madeliefje. De ruime meerderheid koos uiteindelijk voor het kleine witte bloempje met zijn kenmerkende gele hart.

Nederland is zeker niet het enige land met een nationale bloem; bijna elk Europees land heeft er een. KIJK somt er nog vijf op.

Waarom is de tulp niet verkozen? Opvallend is dat de tulp niet op de shortlist van vijf bloemen stond. De reden daarvoor is simpel: de tulp is helemaal niet zo Nederlands als de meeste mensen denken. De bloemsoort komt oorspronkelijk uit Turkije. In de zestiende eeuw introduceerde de botanicus Carolus Clusius de tulp in West-Europa. De tulp is daarom wel de nationale bloem van Turkije, en Hongarije trouwens, maar niet van Nederland.

1) België: de klaproos

In Flanders fields the poppies grow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

Dit is de eerste strofe van het gedicht In Flanders Fields, geschreven door de Canadese arts en dichter John McCrae. McCrae schreef het tijdens de Eerste Wereldoorlog, naar aanleiding van de Slagen om Ieper.Tijdens de oorlog bloeiden de klaprozen op de slagvelden – tussen de kruisjes, rij na rij – wat de hoop en wederopbouw na het jarenlange conflict vertegenwoordigde. Het gedicht benadrukt de klaproos als een herdenkingssymbool voor de gesneuvelde soldaten. Sindsdien is de bloem een symbool geworden van herdenking, vrede en solidariteit in België. Elk jaar dragen veel Belgen een klaproos tijdens de herdenking van de Wapenstilstand op 11 november.

2) Duitsland: de korenbloem

De korenbloem, oftewel Centaurea cyanus, is de nationale bloem van Duitsland. De oorsprong hiervan zou begin 1800 zijn toen koningin Louise van Pruisen Berlijn ontvluchtte en achtervolgd werd door de troepen van Napoleon. Haar kinderen verborg ze in een veld met korenbloemen, en door bloemenkransen voor ze te weven, hield ze hen rustig. De korenbloem werd zo symbool voor Pruisen die dezelfde kleur had als het Pruisische militaire uniform – en bleef dat toen Duitsland één land werd in 1871.

Een krans gemaakt van korenbloemen

3) Frankrijk: fleur de lis

De fleur de lis is de nationale bloem van Frankrijk. Hij zou bij de kroning van de Frankische koning Clovis I (ca. 466-511) al een belangrijke rol hebben gespeeld. Volgens de overlevering verscheen de Maagd Maria, waar de fleur de lis symbool voor staat, tijdens de kroning en gaf ze de koning een lelie (lys of lis is Frans voor lelie). Daarnaast zou er een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis werd gezalfd. Sindsdien toonden koningen met de lelie aan dat ze hun macht van God zelf hadden gekregen. De Franse vlag en de wapens van Franse koningen bestonden eveneens uit lelies.

Die vlag heeft jaren terug al plaats moeten maken voor de drapeau tricolore, maar de fleur de lis is nog op veel andere vlaggen terug te vinden. Op die van de Canadese provincie Quebec bijvoorbeeld, een verwijzing naar het Franse koloniale tijdperk.

De vlag van de Canadese provincie Quebec

4) Oostenrijk: de edelweiss

De edelweiss groeit op grote hoogten in de bergen als de Alpen, Jura en Karpaten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog droegen Oostenrijkse soldaten vaak een edelweiss op hun uniform als een teken van dapper- en vastberadenheid. Sindsdien is de edelweiss een nationaal symbool geworden dat de Oostenrijkse cultuur, tradities en de berglandschappen vertegenwoordigt.

5) Finland: het lelietje-van-dalen

Het lelietje-van-dalen, of het meiklokje, bloeit tegen het einde van de lente. Dan is er warmer weer op komst én vieren de Finnen Vappu (Meidag). Deze belangrijke feestdag op 1 mei symboliseert de komst van de zomer en de bloei van de natuur. Lelietjes-van-dalen worden vaak gebruikt in de Vappu-versieringen. Zo maken de Finnen er bloemkransen en boeketten mee; de witte bloemetjes staan voor geluk, zuiverheid en de komst van betere dagen.

Bronnen: NOS, BNN VARA