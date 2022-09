Maken bomen ook geluid?

Iemand beweerde dat niet alleen dieren geluid maken, maar bomen ook. Is dat inderdaad waar? Zo ja, waarom hoor je dan nooit wat als je door het bos loopt?

Planten en bomen maken inderdaad geluid. Het ontstaat in de kanaaltjes (het ‘xyleem’) die het transport verzorgen van water vanuit de wortels naar de bladeren, tegen de zwaartekracht in. Onder normale omstandigheden wordt dat water omhoog gezogen door de verdamping vanuit de bladeren, waardoor er een onderdruk in die kanaaltjes ontstaat. Het verdampingsmechanisme trekt als het ware door die kanaaltjes het water omhoog, richting bladeren.

Tot zover geen geluid. Maar als de droogte toeslaat, blijven die bladeren water verdampen, met steeds toenemende zuigkracht, terwijl de wortels droog komen te staan. Bij gebrek aan wateraanvoer vanuit de wortels wordt er dan uit naburige weefsels lucht de kanaaltjes ingezogen, waardoor luchtbelletjes vormen. Het ontstaan van zo’n belletje gaat gepaard met een geluidspuls. Bomen maken dus inderdaad geluid.

En waarom horen we dat nooit, zelfs als het muisstil is in het bos? Het antwoord is simpel. Het merendeel van het uitgezonden geluid blijkt frequenties te hebben tussen 30 en 100 kHz, zoals met speciale microfoons kan worden gemeten. Zulke hoge frequenties horen onze oren niet; die halen hooguit 20 kHz. Daardoor gaat dit natuurlijke fluitconcert helaas aan onze oren voorbij.

