De opkomst en ondergang van een gigant

Als één zoogdier uit het verleden tot de verbeelding spreekt, is het de mammoet wel. De grootste slurfdrager aller tijden zwierf honderdduizenden jaren lang over de aarde. Wat weten we over deze reus en de manier waarop hij is uitgestorven?

Bulkend van de adrenaline staan twee kolossale mammoetmannetjes tegenover elkaar op de graslanden van Noord-Amerika. Ze wegen elk zeker 10 ton en hebben slagtanden waar menig huidige olifant voor op de vlucht zou slaan. Beide verkeren in de zogenoemde ‘musth’, een fysieke toestand waarbij de drang tot paren in overdrive is en tot extreme agressiviteit tegen seksegenoten leidt.

Deze mannetjes zijn al wat ouder en hebben hun sporen verdiend. Toch hebben ze nu pech: hun slagtanden haken zo in elkaar dat ze vast komen te zitten. Urenlang worstelen ze om los te komen, maar uiteindelijk vallen ze uitgeput om en sterven.

Dit opmerkelijke gevecht tussen twee columbusmammoeten, dat zo’n 12.000 jaar geleden plaatsvond, is gereconstrueerd door paleontoloog Mike Voorhies, die de beenderen vond in de Amerikaanse staat Nebraska. Het verhaal van de twee onfortuinlijke mammoetmannetjes typeert de geschiedenis van de dieren. Ze kwamen op, struinden in grote aantallen over de aarde en gingen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden ten onder.

Tekst: Marysa van den Berg

Beeld: DOTTEDHIPPO/ISTOCK/GETTY IMAGES