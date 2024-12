De meest gelezen berichten op de KIJK-website van 2024

Welke berichten op de website van KIJK werden het afgelopen jaar het meest gelezen? Lees hier de top vijf.

Van de grootste boom op aarde tot Burmese pythons die nog grotere prooien kunnen eten dan gedacht, en van gevaarlijke spiegelbacteriën tot citroenwater drinken voor een platte buik. Deze vijf artikelen vonden dit jaar gretig aftrek op onze website.

’s Werelds grootste boom is mogelijk 80.000 jaar oud

Pando: een van de grootste organismen ter wereld. Beeld: J Zapell/Wikimedia.

In een bos in de Amerikaanse staat Utah lijken honderden bomen te staan, maar schijn bedriegt. Bijna 43 hectare aan bos bestaat in werkelijkheid uit slechts één boom, wat hem de grootste ter wereld maakt. Een groep wetenschappers heeft nu met een DNA-onderzoek de evolutie van deze plant, met de bijnaam Pando, in kaart gebracht.

Burmese python kan nog veel grotere prooien eten dan gedacht

Beeld: Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida.

Burmese pythons (ook wel donkere tijgerpythons genoemd) behoren tot de grootste slangensoorten ter wereld. Dat ze enorme prooien, zoals herten en alligators, in hun geheel kunnen doorslikken, wisten we dan ook al. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat ze hun mond nóg verder kunnen openen dan gedacht en dus ook nog grotere prooien kunnen verslinden.

Ongekend risico voor leven op aarde: wetenschappers waarschuwen voor ‘gespiegelde bacteriën’

Een groep prominente biologen, waaronder Nobelprijswinnaars, kwam vorige week met een serieuze waarschuwing: binnen enkele decennia kunnen wetenschappers zogenoemde spiegelbacteriën creëren die een pandemie kunnen veroorzaken die niet te stoppen zal zijn. In een 299 pagina tellend rapport noemen ze het een ‘ongekend risico’ en roepen op tot een verbod om zulke organismen te maken. Lees het hele artikel.

Trend: citroenwater drinken voor een platte buik. Werkt dat?

Beeld: twomeows/Getty Images.

Men neme een citroen, een glas en kraanwater. Extra TikTok-tip: pak ook een grote spies. Prik daarmee een gat in de top van de citroen, steek de prikker erin en haal ’m er weer uit. Nu heb je een citroen met een tunnel erin. Houd die boven het glas met het gat aan de onderkant en pers hem uit. Voeg kraanwater toe. Drink. Profit.

Profit, wat? Nou, beroemdheden als Beyoncé, Gwyneth Paltrow en ook het Nederlandse topmodel Romee Strijd beweren dat het citroenwaterochtendritueel hét geheim is voor een platte buik en een gezond lijf. Maar werkt dat ook echt? Ronald Veldhuizen ging op onderzoek uit.

Verbruikt een oplader zonder aangesloten apparaat stroom?

Beeld: Predrag Zdravkovic/Alamy Stock.

“Na het opladen van mijn smartphone laat ik het oplaadblokje altijd gewoon in het stopcontact zitten”, mailde een lezer dit jaar. “Nu vroeg ik mij af: verbruikt deze adapter eigenlijk stroom als er geen telefoon mee is verbonden?” Ja, er blijkt een ‘sluipverbruik’ te zijn, maar in de praktijk gaat het wel om heel kleine hoeveelheden. Toch kun je de oplader beter uit het stopcontact halen.