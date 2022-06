Mercurius schittert op nieuwe foto’s

We weten nog maar weinig over de kleinste planeet in ons zonnestelsel. Dankzij deze nieuwe foto’s ontrafelen astronomen langzaam maar zeker Mercurius’ geheimzinnige geschiedenis.

BepiColombo, een ruimtesonde van het European Space Agency (ESA) en Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) heeft een tweede rit langs de planeet Mercurius gemaakt. Op de beelden van de vlucht straalt de kleine planeet als nooit tevoren.

Lees ook:

Kosmisch reliëf

BepiColombo gebruikt de zwaartekracht van Mercurius om snelheid te minderen en zijn richting ietwat aan te passen. De ruimtemissie moet nog 4 van dit soort zwaartekrachtslingers maken voor hij in 2025 in de juiste baan belandt. Eenmaal daar activeert het vaartuig extra instrumenten waarmee hij alle aspecten van het mysterieuze Mercurius zal bestuderen: van kern tot oppervlak, zijn oorsprong en evolutie.

Dat duurt dus nog even. In de tussentijd kunnen we genieten van de buitenaardse vergezichten die BepiColombo heeft verzameld. Terwijl de ruimtesonde van de nacht- naar de dagkant vloog, kwam de zon op boven het met kraters bezaaide oppervlak. De zonnestralen wierpen schaduwen langs het kosmische reliëf – het perfecte moment voor een foto. Op de afbeeldingen staan een paar kraters en vulkanen die BepiColombo over 3 jaar zal bestuderen. De Caloris vlakte bijvoorbeeld, een poel van lava die zich 1550 kilometer uitstrekt over Mercurius’ oppervlak. De gloeiende brij steekt af tegen de donkere achtergrond.

David Rothery van de Open University, die de Mercury Surface & Composition Working Group van ESA leidt, laat weten in een persbericht: “Mercury flyby 1-afbeeldingen waren goed, maar de flyby 2-afbeeldingen zijn nog beter. Ik hoop dat we hiermee de vulkanische en tektonische geschiedenis van deze verbazingwekkende planeet beter zullen begrijpen.”

Het zuidelijk halfrond van Mercurius

Het noordelijk halfrond van Mercurius

Bronnen: IFL Science, ESA

Beeld: ESA